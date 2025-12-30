به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی صبح سه شنبه در نشست هماهنگی هیئتها و موکبهای شهرستان بر هماهنگی تشکیلاتی و رعایت نکات امنیتی تأکید کرد و گفت: حضور گسترده مردم، جلوگیری از تداخل برنامهها و رعایت حساسیتهای فرهنگی و استفاده از آرمهای شهرستانی، شرط اصلی برگزاری موفق مراسم است.
حجتالاسلام داودی با اشاره به اهمیت بصیرتافزایی و پیوند مردم با ولایت گفت: این حرکت کوچکترین اقدام ما برای ارتقای همبستگی اجتماعی و مذهبی و ترویج محتوای دینی است. هدف ما ایجاد فضایی است که مردم با آرامش و امنیت کامل بتوانند در برنامهها شرکت کنند و آموزههای دینی و اخلاقی را دریافت کنند.
وی در ادامه تأکید کرد: هماهنگی با نهادهای شهرستانی، هیئتها و موکبها از جمله مسائل ضروری است تا مراسم نیمه شعبان به بهترین شکل برگزار شود.
امام جمعه فومن افزود: تمام اقدامات این برنامه باشکوه باید با هدف بصیرت افزایی و وحدت در شهرستان انجام شود.
