فعالیت بیش از ۳۵۰ هیئت مذهبی همزمان با ماه محرم در ملایر

حجت الاسلام روح الله نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های محرم در شهرستان ملایر؛ اظهار کرد: امسال از ابتدای ماه محرم بیش از ۳۵۰ هیئت مذهبی در این دهه با برنامه‌های مختلف عزاداری، سخنرانی، روضه خوانی و… در سطح مساجد، حسینینه‌ها تکایا و سطح شهرستان ملایر فعالیت دارند.

وی از فعالیت ۲۲۰ نفر از روحانیون و مبلغین در این ایام ماه محرم در سطح شهرستان ملایر خبر داد و افزود: این مبلغین با هدف تبیین قیام عاشورا، سخنرانی، پاسخگویی به سوالات شرعی و برگزاری مراسم‌های محرم فعالیت دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر هم چنین از فعالیت ۲۰۰ نفر از مداحان در برنامه‌های محرم در شهرستان ملایر خبر داد و افزود: یکی از تأکیدات در این ایام بحث بصیرت افزایی و روشنگری است که مسئولین هیئت‌ها و سخنرانان و ارکان هیأت خادمین و… بحث بصیرت افزایی را داشته و در این راستا چهار گروه فرهنگی و تبلیغی از قم در این زمینه در مناطق مختلف شهرستان حضور خواهند یافت.

حجت الاسلام نجفی با اشاره به برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان همدان تصریح کرد: در این راستا قرار است که هر در برنامه عزاداری هیئت‌های مذهبی به مباحث معرفی شهدا و قرائت وصیت نامه یک شهید پرداخته شود.

این مسئول با بیان اینکه تعداد ایستگاه‌های صلواتی امسال گسترش داشته و پر شورتر از سال‌های گذشته خواهد بود افزود: این ایستگاه‌ها با محوریت حضور نوجوانان در محلات برپا می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر اضافه کرد: همچنین با هماهنگی صورت گرفته با جهاد کشاورزی اقلام مورد نیاز نذورات هیئت‌ها با تسهیل در اختیار برگزار کنندگان موکب‌ها و ایستگاه‌های صلواتی قرار خواهد گرفت.