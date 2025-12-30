به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: ما اقرار می‌کنیم که روسیه سالانه موفق به الحاق حدود ۳ هزار کیلومتر مربع از اراضی شده است، اما در مقابل تاکنون ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای نظامی خود را از دست داده است.

وی افزود: ۲۰۰ هزار نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که صحبت از واگذاری آن‌ها مطرح است و ما بدون برگزاری همه‌پرسی مردمی نمی‌توانیم با این موضوع موافقت کنیم.

زلنسکی با متهم کردن رئیس جمهوری روسیه گفت: به پوتین اعتماد ندارم و بدون حمایت آمریکا نمی‌توانیم در این جنگ به پیروزی برسیم.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت: مردم اوکراین باید درباره طرح صلح رأی بدهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نمی‌توانیم از اراضی خود عقب‌نشینی کنیم، به همین دلیل پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی با قواعد ویژه را مطرح کرده‌ایم.