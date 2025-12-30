  1. بین الملل
زلنسکی: واگذاری اراضی اوکراین، بدون همه‌پرسی ممکن نیست

رئیس جمهوری اوکراین در خصوص آتش بس گفت که واگذاری اراضی اوکراین، بدون همه‌پرسی ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: ما اقرار می‌کنیم که روسیه سالانه موفق به الحاق حدود ۳ هزار کیلومتر مربع از اراضی شده است، اما در مقابل تاکنون ۴۰۰ هزار نفر از نیروهای نظامی خود را از دست داده است.

وی افزود: ۲۰۰ هزار نفر در مناطقی زندگی می‌کنند که صحبت از واگذاری آن‌ها مطرح است و ما بدون برگزاری همه‌پرسی مردمی نمی‌توانیم با این موضوع موافقت کنیم.

زلنسکی با متهم کردن رئیس جمهوری روسیه گفت: به پوتین اعتماد ندارم و بدون حمایت آمریکا نمی‌توانیم در این جنگ به پیروزی برسیم.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین گفت: مردم اوکراین باید درباره طرح صلح رأی بدهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون نمی‌توانیم از اراضی خود عقب‌نشینی کنیم، به همین دلیل پیشنهاد ایجاد یک منطقه آزاد اقتصادی با قواعد ویژه را مطرح کرده‌ایم.

