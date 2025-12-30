به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان گفت: حمله به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را محکوم می‌کنیم.

وی گفت: در زمانی که تلاش‌ها برای دستیابی به صلح در حال انجام است، حمله به اقامتگاه رئیس جمهوری روسیه، تهدیدی جدی برای صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای و جهانی است.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که اوکراین با به‌کارگیری ۹۱ پهپاد، حمله‌ای تروریستی را علیه اقامتگاه ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود انجام داده است.

ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که اقدام اوکراین در هدف قرار دادن اقامتگاه پوتین، تلافی خواهد شد.

حمله به اقامتگاه پوتین در شرایطی رخ داد که پس از دیدار زلنسکی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز یکشنبه، امیدها برای صلح در اوکراین افزایش یافته بود.

کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس از مهمترین مخالفان شکل گیری صلح اوکراین هستند و برخی مقامات روس، لندن را نیز متهم به دست داشتن در حمله به اقامتگاه پوتین کرده اند.