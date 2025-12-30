مدارس شهرستان نمین در نوبت صبح  غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نمین در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی «نوبت صبح» مدارس در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه اعلام کرد:
به دلیل بارش برف و برودت هوا در شهرستان نمین کلیه دورههای تحصیلی فعالیتهای آموزشی در «نوبت صبح» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس، کلیه مدارس استثنایی منطقه نیز تعطیل خواهد بود.
نمین- مدارس شهرستان نمین در نوبت صبح به دلیل شرایط نامساعد جوی غیرحضوری شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نمین در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی «نوبت صبح» مدارس در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه اعلام کرد:
کد خبر 6706795
نظر شما