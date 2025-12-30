  1. استانها
  2. اردبیل
۹ دی ۱۴۰۴، ۸:۰۸

مدارس شهرستان نمین در نوبت صبح  غیرحضوری شد

مدارس شهرستان نمین در نوبت صبح  غیرحضوری شد

نمین- مدارس شهرستان نمین در نوبت صبح به دلیل شرایط نامساعد جوی غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان نمین در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی «نوبت صبح» مدارس در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه اعلام کرد:

به دلیل بارش برف و برودت هوا در شهرستان نمین کلیه دوره‌های تحصیلی فعالیت‌های آموزشی در «نوبت صبح» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس، کلیه مدارس استثنایی منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

کد خبر 6706795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها