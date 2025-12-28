  1. استانها
  2. اردبیل
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۷

برخی از مدارس اردبیل در نوبت قبل از ظهر غیرحضوری شد

اردبیل- با اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل،‌ برخی از مدارس استان اردبیل به دلیل شرایط نامساعد جوی در آموزش نوبت صبح به صورت غیرحضوری دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی نوبت صبح مدارس در روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد:

به دلیل بارش برف و برودت هوا در شاهرود، گرمی و انگوت کودکستان و ابتدایی، در کوثر و نیر کودکستان و ابتدایی مدارس روستایی، در خلخال کلیه دوره‌های تحصیلی فعالیت‌های آموزشی در نوبت صبح به صورت غیر حضوری بوده و در بستر شاد انجام خواهد شد.

همچنین در لاهرود، کودکستان و ابتدایی با دو ساعت تأخیر فعالیت‌های آموزشی خود را آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.

