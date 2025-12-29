برخی از مدارس اردبیل در نوبت صبح غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی نوبت صبح مدارس در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه اعلام کرد:
به دلیل بارش برف و برودت هوا در مشگین شهر و انگوت، کودکستان و ابتدایی و در خلخال کلیه دورههای تحصیلی فعالیتهای آموزشی در «نوبت صبح» بصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.
اردبیل- با اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل، برخی از مدارس استان اردبیل به دلیل شرایط نامساعد جوی در آموزش نوبت صبح به صورت غیرحضوری دنبال میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش استان اردبیل در خصوص نحوه استمرار فعالیتهای آموزشی نوبت صبح مدارس در روز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۴۰۴ با صدور اطلاعیه اعلام کرد:
کد خبر 6706680
نظر شما