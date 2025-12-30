به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: بخشی از تولید شیرخشک تحت لیسانس شرکت‌های معتبر اروپایی انجام می‌شود و سازمان غذا و دارو توزیع عادلانه و پایدار این محصول را به ویژه برای گروه‌های حساس اولویت اصلی خود قرار داده است.

وی درباره صادرات نیز افزود: ارزش صادرات فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون دلار بوده و این رقم در سال جاری رو به افزایش است.

شعیبی گفت: ایران آمادگی دارد در زمینه آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش فنی، ارائه پرونده‌های فنی و همکاری‌های مشترک تولیدی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان همکاری کند.