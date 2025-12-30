  1. سلامت
  2. تغذیه
۹ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۷

۹۰ درصد شیرخشک مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود

مدیرکل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، با تأکید بر توان بالای تولید داخل، از تولید بیش از ۹۰ درصد شیرخشک مورد نیاز کشور در داخل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی گفت: بخشی از تولید شیرخشک تحت لیسانس شرکت‌های معتبر اروپایی انجام می‌شود و سازمان غذا و دارو توزیع عادلانه و پایدار این محصول را به ویژه برای گروه‌های حساس اولویت اصلی خود قرار داده است.

وی درباره صادرات نیز افزود: ارزش صادرات فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون دلار بوده و این رقم در سال جاری رو به افزایش است.

شعیبی گفت: ایران آمادگی دارد در زمینه آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش فنی، ارائه پرونده‌های فنی و همکاری‌های مشترک تولیدی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان همکاری کند.

کد خبر 6706827
حبیب احسنی پور

