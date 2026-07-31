به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجتالله اسماعیلی در خطبههای نماز جمعه این هفته قرچک، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا، کلید قرب الهی و زمینهساز بهرهمندی انسان از رحمت و برکات خداوند در دنیا و آخرت است و بیتقوایی، انسان را از این نعمتها محروم میکند.
وی با اشاره به جایگاه محبت پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع)، افزود: معامله با خدا ارزشمندترین تجارت انسان است و مؤمن نباید عهد الهی را به بهای اندک دنیا واگذار کند. در این میان، محبت و دلدادگی به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، سرمایهای ماندگار برای مؤمنان در مسیر بندگی و ولایت به شمار میرود.
امام جمعه قرچک با اشاره به ایام اربعین، برای زائران قبولی زیارت آرزو کرد و گفت: کسانی که به هر دلیل توفیق حضور در کربلا را نداشتهاند، اگر دل در گرو سیدالشهدا (ع) داشته باشند، از پاداش این دلدادگی بهرهمند خواهند شد.
اسماعیلی در خطبه دوم، وحدت، توکل به خدا و ایستادگی در برابر دشمنان را از عوامل عزت و پیروزی ملت ایران دانست و تصریح کرد: تفرقه، اعتماد به دشمن و فاصله گرفتن از آرمانهای الهی، زمینهساز شکست خواهد بود.
وی با اشاره به تحولات منطقه، از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و بر ضرورت حفظ وحدت ملی، استمرار مقاومت و تبعیت از رهبری به عنوان عوامل اقتدار و موفقیت کشور تأکید کرد.
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