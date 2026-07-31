به گزارش خبرنگار مهر، حیدر آسیابی اظهار کرد: در پی حمله دشمن آمریکایی در تیرماه امسال به پل آق‌تکه‌خان شهرستان آق‌قلا و وارد شدن خسارت به این زیرساخت ، پرونده‌ای در دادگستری استان تشکیل شده است.

آسیابی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اقدامات لازم برای مستندسازی خسارت‌های وارده، جمع‌آوری ادله و بررسی‌های کارشناسی انجام و مستندات این پرونده در حال تکمیل شدن است.

رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان اینکه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی مغایرت دارد، اظهار کرد: این پرونده پس از تکمیل مستندات، برای رسیدگی متمرکز به مرجع قضایی ذی‌صلاح در تهران ارسال خواهد شد.

آسیابی تأکید کرد: دستگاه قضایی با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، ابعاد حقوقی و کیفری این اقدام را تا رسیدن به نتیجه و استیفای حقوق پیگیری خواهد کرد.