ذخیره سد استقلال میناب از ۱۹۵ میلیون مترمکعبی گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر با بیان اینکه در بارندگی‌های شدید روز گذشته در شهرستان میناب ۵۲ میلیمتر باران در این شهرستان ثبت شده است اظهار داشت: در پی بارندگی روز گذشته در شهرستان میناب و بالادست سد استقلال ۱۹۵ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد استقلال ذخیره سازی شده است.

وی افزود: بارندگی‌های روز گذشته در شهرستان میناب خساراتی را نیز به همراه داشته است که در روستای گوسمند به علت عدم راه دسترسی برق این روستا قطع که کارکنان اداره برق با فروکش کردن آب رودخانه و درست شدن راه ارتباطی برق روستا را وصل خواهند کرد.

رئیس ستاد بحران شهرستان میناب از مسدودی راه ارتباطی ۷ روستا (علی اباد، بن کرم هنگر، ده زیارتان گشیراز، کشهران، تهتان خبر داد و گفت: با حضور کارکنان تیم راهداری در این روستاها راه‌های مسدود شده در حال بازگشایی هستند.

فرماندار ویژه شهرستان میناب عنوان کرد: این بارندگی‌ها به قطعی آب ۵ روستا منجر شد که در حال رفع کردن آن هستند.

رادمهر از آبگرفتگی ۹۰ منزل مسکونی در سطح شهرستان میناب خبر داد و بیان داشت: آبگرفتی آنها توسط نیروهای امدادی هلال احمر و خدمات رسان و نیروهای جهادی در وضعیت پاک سازی قرار دارد.