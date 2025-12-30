«ایرانمرد» در وحدت رونمایی شد؛ شنیدن چند موسیقی به احترام حاج قاسم

به گزارش خبرنگار مهر، ارکستر سمفونیک «ایرانمرد» به منظور گرامی داشت یاد و خاطره سردار سرافراز اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه نهم دی برای پاسداشت هویت ملی، ایثار و همبستگی فرهنگی در تالار وحدت تهران کنسرتی را در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مقامات کشوری و لشگری برگزار کرد.

نمایش چهره برخی از شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی از جمله شهید غلامرضا محرابی، شهید حسین سلامی، شهید امیرعلی حاجی زاده، شهید غلامعلی رشید، شهید حسن محقق، شهید محمود باقری، شهید محسن باقری، شهید داود شیخیان، شهید علیرضا لطفی، شهید علی شادمانی، شهید محمدحسن ایزدی، شهید مهدی ربانی حین اجرای برنامه از جمله تمهیداتی بود که گروه طراحی برنامه برای این اجرا تدارک دیده بودند.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد اله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی رودکی، احمدحسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی اسماعیلی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و آموزش های هنری وزارت ارشاد، آرش امینی دبیر جشنواره موسیقی فجر، قادر آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زینب سلیمانی و جمعی دیگر از مدیران از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

در ابتدای این برنامه بعد از تلاوت آیات قرآن کریم و پخش سرود ملی کشورمان نماهنگی از سخنرانی های شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مقاطع مختلف دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس پخش شد.

زینب سلیمانی فرزند شهید حاج قاسم سلیمانی در ابتدای این برنامه ضمن تبریک ایام میلاد حضرت علی علیه السلام گفت: از تمام کسانی که طی این شش سال برای زنده نگه داشتن نام حاج قاسم سلیمانی تلاش کردند، قدردانی کنم. ما در این عصر وظیفه دشواری داریم البته که در همین شش سال هنرمندانی به صورت خودجوش برای معرفی شخصیت حاج قاسم تلاش های بسیار ارزشمندی کردند و این مایه مباهات و افتخار است.

وی یادآور شد: من حقیقتا می گویم حاج قاسم به هیچ عنوان دنبال القاب نبود و همیشه خود را سرباز مردم می دانست. حتی به ایشان سمت‌های بالا پیشنهاد شد ولی نمی پذیرفت به همین جهت همواره می گفت من سرباز این مردم هستم.

سلیمانی افزود: من امیدوارم همه ما قدر قهرمانان وطن را بدانیم. ما وظیفه داریم این قهرمان ها را معرفی کنیم و من دست کسانی که با هنر خودشان برای تبیین شخصیت شهید سلیمانی تلاش کردند، می بوسم.

بعد از صحبت های زینب سلیمانی در حضور محمدرضا سلیمانی فرزند شهید سلیمانی، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری و مشاور عالی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سردار مسجدی از احمد یوسف زاده نویسنده «باران گرفته است» که درباره آزادگان سرافراز کشورمان است و افشین اعلا نویسنده کتاب «سرباز نامه» قدردانی شد

قدردانی از خانواده شهید سپهبد محمد باقری و خانواده سپهبد شهید غلامعلی رشید بخش بعدی این برنامه بود.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن گرامیداشت ششمین سالروز شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و شهدای دفاع مقدس گفت:

من به اعتبار عنوان «ایرانمرد» که اسم برنامه امروز مزین به آن است فقط به این نکته اشاره می کنم که امروز بیش از هر زمانی روشن است که امنیت ایران زمین مدیون ایرانمردی چون حاج قاسم سلیمانی است.

وی افزود: وقتی به نام سردار سلیمانی ها می رسیم این آزادی و آزادگی در دفاع از مظلومان است که پیش روی ما قرار می گیرد. شهید سلیمانی وقتی در عراق داعش می آید برای مظلومان پناهگاه می شود. باید به این نکته رسید که ایرانمرد فقط «ایرانمرد» نیست، بلکه آزادمرد هم است که به دفاع مظلومان بر می‌خیزد.

وزیر ارشاد ادامه داد: ویژگی دیگر ایرانمرد نسبت او با خداست. مسیری که در شاهنامه فردوسی به طور کامل خوانده و مشاهده می شود. این فضا را ما در ایران‌مردانی چون شهید سلیمانی می بینیم. او در عین توانایی ها به مبدا الهی وصل بود که باید آن را یک ویژگی برشمرد. ویژگی چهارم ایرانمردی خرد و عقلانیت و تدبیر است که امثال ایرانمردانی چون حاج قاسم در زمانه خود و با وجود مشکلات زمان با این خرد و عقلانیت و شجاعت متوازن مرد میدان بودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت های خود گفت: در کنار این مسیر، ایرانمردان اهل فضایل اخلاقی بودند. مسیری که در شاهنامه فردوسی به وضوح در شخصیت هایی چون اسفندیار دیده می شود. همین شرایط را می توان در ایرانمردان امروز ما چون شهید سلیمانی مشاهده کرد.

وی در پایان صحبت هایش اظهار کرد: ایرانمردان صرفا سرباز وطن نبودند آنها فرمانده جان و اندیشه خود بودند و این ویژگی مهم است که باید به آن توجه کرد.

بعد از صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سمفونی «ایرانمرد» به آهنگسازی آرمان مهربان، خوانندگی امیرحسین سمیعی و رهبری ارکستر نصیر حیدریان پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در توضیحات تکمیلی این رویداد که با مشارکت بنیاد حفظ و نشر آثار شهید سلیمانی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود، آمده است: این رویداد کوششی هنری در بازخوانی یک شخصیت ماندگار ملی در حافظه تاریخی ملت ایران است؛ تلاشی که با زبان موسیقی سمفونیک و بیان هنری جهانی به بازنمایی مفاهیم مقاومت، مردم‌داری، مسئولیت و پیوند فرهنگی می‌پردازد.