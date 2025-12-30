به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، صبح امروز در پنجمین جشنواره «کارمند تراز مکتب حاج قاسم سلیمانی» که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به شاخصها و ویژگیهای مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بر پایبندی به اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی بهعنوان خط قرمز این مکتب تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مکتب حاج قاسم بر پایه سیره، راه و روش شخصیتی شکل گرفته است که عمیقاً به انقلاب اسلامی اعتقاد داشت، اظهار کرد: کارمند تراز مکتب حاج قاسم، کارمندی است که به اصول و مبانی انقلاب اسلامی پایبند، مردمدار و در مسیر خدمت خالصانه و متواضعانه به مردم تلاشگر باشد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به مناسبت نهم دیماه و سالگرد شهادت سردار سلیمانی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی را خط قرمز حاج قاسم معرفی کردند؛ به این معنا که انقلاب، رهبری، آرمانها، اهداف و مبانی آن همگی در ذیل این خط قرمز تعریف میشوند.
سردار حسنزاده تصریح کرد: شهید سلیمانی با درک عمیق از اندیشه انقلاب اسلامی، پرچم اسلام و انقلاب را برافراشته نگاه داشت و با همین نگاه، جبهه مقاومت را توسعه داد و ملتهای مظلوم را برای ایستادگی در برابر جبهه استکبار توانمند ساخت.
وی با تأکید بر نگاه فراگیر و وحدتآفرین حاج قاسم گفت: همه اقشار جامعه با هر سلیقه و فکری میتوانستند در ذیل پرچم جمهوری اسلامی جای بگیرند، اما در موضوع انقلاب اسلامی، هیچگونه تسامح و کوتاهآمدنی وجود نداشت و مرزبندی روشنی میان انقلاب و دشمنان آن ترسیم میشد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ خاطرنشان کرد: هر فردی که با قلم، زبان، موضعگیری و رفتار خود از انقلاب اسلامی و منافع و مبانی آن دفاع کند، در چارچوب مکتب حاج قاسم تعریف میشود و در مقابل، تضعیف اصول انقلاب با هر شیوهای، خارج از این مکتب است.
سردار حسنزاده در پایان ضمن تبریک به کارمندان منتخب، از تلاش دستاندرکاران جشنواره قدردانی کرد و گفت: شناخت دقیق شاخصها و ویژگیهای مکتب حاج قاسم سلیمانی میتواند راهنمای مؤثری برای حرکت در مسیر انقلاب اسلامی باشد.
