شنیدن صدای سه نسل از خوانندگان در تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، نخستین کنسرت زمستانه ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «مرا عاشق‌تر کن ...» چهارشنبه و پنجشنبه ۱۰ و ۱۱ دی با همراهی ۳ خواننده از سه نسل موسیقی معاصر، به اجرای آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی ایرانی اختصاص یافت.

در این ۲ شب قطعاتی از علی‌اکبرخان شیدا، حبیب‌الله بدیعی، مرتضی نی‌داوود، عبدالحسین برازنده، مجید وفادار، جواد لشگری و عبدالکریم مهرافشان پیش روی مخاطبان قرار گرفت و فاضل جمشیدی، علی پویانیا و امیر رفعتی در جایگاه خواننده ارکستر را همراهی کردند.

در ابتدای کنسرت، قطعه «رنگ‌های طبیعت» با شعر شیدا اصفهانی، آهنگسازی عبدالحسین برازنده، تنظیم مازیار حیدری و خوانندگی فاضل جمشیدی اجرا شد.

پس از آن قطعه‌های «گلنار» با شعر کریم فکور، آهنگسازی مجید وفادار، تنظیم بهرنگ آزاده، «بهار رویا» با شعر لعبت والا، آهنگسازی و تنظیم عبدالکریم مهرافشان، «عقرب زلف کجت» با شعر و آهنگسازی علی‌اکبرخان شیدا، تنظیم سیدمهدی حسینی از دیگر آثاری بود که با خوانندگی فاضل جمشیدی در این کنسرت اجرا شدند.

در بخش دیگری از این کنسرت که به اجرای قطعات موسیقی نواحی اختصاص داشت، قطعه‌های «دنا» (آهنگ محلی بویراحمدی) با شعر غلام محمد ملک‌زاده و «مارالاباخ» (آهنگ محلی ترکی قشقایی)، با شعر داود حسن آقایی کشکولی، تنظیم اشکان و ایمان پویانیا و خوانندگی علی پویانیا اجرا شدند.

اجرای قطعات «به یاد صیاد» با شعر هدایت‌اله نیرسینا، آهنگسازی جواد لشگری، تنظیم مرتضی حنانه، «بیا بیا دل ستمدیده مرا عاشق‌تر کن» با شعر تورج نگهبان، آهنگسازی حبیب‌الله بدیعی، تنظیم شهرام توکلی، «آتش دل» با شعر حسین پژمان بختیاری، آهنگسازی مرتضی نی داوود و خوانندگی امیر رفعتی از دیگر بخش‌های کنسرت «مرا عاشق‌تر کن ...» بود.

در پایان این کنسرت با همراهی سه خواننده قطعه «ای وطن» با شعری از عبدالعظیم قریب، آهنگسازی علینقی وزیری و تنظیم کیوان ساکت اجرا شد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.

مرتضی اعیان، بیژن بیژنی، قاسم رفعتی و داود یاسری به همراه محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی و امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی در این ۲ شب به تماشای این اجرا نشستند.

مازیار ظهیرالدینی (نوازنده ویولن و کنسرت مایستر)، امیر مینوسپهر، علیرضا خلج اسماعیلی، هلیا محمدولی بارفروش، رمیصا نفیسی، زهرا کریمی، فرناز دارویی، فاطمه بلادر(ویولن یک)، امیر نظری سالاری، بهنام آقاجانیان، نگین سمایی، حمید خدایی، اشکان پویانیا، آیین گندمی، فارس مخلصی، آریا احتشامی (ویولن دو)، هومن اتابکی، همایون هاشم‌زاده، پیمان ابوالحسنی، امیرحسین طائی، جاوید پناهی، اشکان نظر، الهام آقابابایی (ویولا)، علی آقاجانی، غزاله حاج کاظم شیرازی، نرگس فلاح‌پسند، رها ساجدی، امین چراغیان، شقایق نجاتی (ویولنسل)، سروش کاکاوند، هادی اسماعیلی، پریا اکرمی، نرگس باقری (کنترباس)، شهرام رکوعی، روشنک نوشی (فلوت) از اعضای ارکستر ملی ایران در کنسرت «مرا عاشق‌تر کن ...» بودند.

همچنین فراز فراستلو (پیکولو)، فرشید حفظی‌فرد (ابوا)، محمد ملک‌لی، گلرخ رجایی (کلارینت)، امیر ملکی‌زاده (فاگوت)، عرفان فرشی‌زاده (تیمپانی)، ماهان ببری، مهیار منتظم‌صدیقی (پرکاشن)، لیلا بازغی، نرگس تقی‌پور (هورن)، ایمان پویانیا(پیانو)، امیر نظری سالاری (کمانچه)، مسعود آذین، آناهیتا رمضانی (تار)، مریم ملا (تمبک)، فرهاد رحیمیان(دف)، پوریا شیوافرد (نی)، مژگان محمدحسینی (قانون)، علی عابدین (سنتور) و مهران خانزاده (عود) از دیگر نوازندگان این کنسرت بودند.