حضور دو عضو جدید در هیئت رییسه سازمان لیگ فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ امروز با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس مجمع سازمان لیگ، حیدر بهاروند نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی صورت‌های مالی سازمان لیگ، انتخابات دو کارشناس جهت عضویت در هیئت رئیسه سازمان لیگ برگزار شد.

مهدی کردانی و جواد ششکلانی با پیشنهاد مهدی تاج به اعضای مجمع معرفی شدند و هر دو نفر با اکثریت مطلق آرا به عضویت هیئت رئیسه سازمان لیگ درآمدند. به این ترتیب حیدر بهاروند، کاظم طالقانی، محمد رجائیان، مهدی کردانی و جواد ششکلانی در هیئت رئیسه سازمان لیگ حضور دارند.