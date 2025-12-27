  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۵۶

حضور دو عضو جدید در هیئت رییسه سازمان لیگ فوتبال

جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ فوتبال ضمن بررسی صورت‌های مالی، انتخابات دو کارشناس جهت عضویت را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، جلسه مجمع عمومی سازمان لیگ امروز با حضور مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس مجمع سازمان لیگ، حیدر بهاروند نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی صورت‌های مالی سازمان لیگ، انتخابات دو کارشناس جهت عضویت در هیئت رئیسه سازمان لیگ برگزار شد.

مهدی کردانی و جواد ششکلانی با پیشنهاد مهدی تاج به اعضای مجمع معرفی شدند و هر دو نفر با اکثریت مطلق آرا به عضویت هیئت رئیسه سازمان لیگ درآمدند. به این ترتیب حیدر بهاروند، کاظم طالقانی، محمد رجائیان، مهدی کردانی و جواد ششکلانی در هیئت رئیسه سازمان لیگ حضور دارند.

