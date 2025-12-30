استقلال بدون شکست مقابل تیم های اردنی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ باید به مصاف الحسین اردن برود. دیدار رفت این مسابقه در ایران و در یکی از روزهای ۲۱ یا ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد و دیدار برگشت در اردن و در یکی از تاریخهای ۲۸ یا ۲۹ بهمن انجام میشود.
استقلال پیش از این در مرحله گروهی با تیم الوحدات اردن همگروه بود و موفق شد در دیدار رفت، ۳۰ مهر در تهران، این تیم را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد و در دیدار برگشت، ۱۴ آبان، به تساوی یک بر یک دست یافت.
نماینده ایران پیشتر نیز در سال ۲۰۰۳ در رقابتهای آسیایی مرحله گروهی، دو بار مقابل الفیصلی اردن قرار گرفته بود که هر دو دیدار با پیروزی استقلال به پایان رسید؛ دیدار رفت با نتیجه ۲ بر صفر با گلهای مهدی پاشازاده و فراز فاطمی و دیدار برگشت با تک گل سیروس دین محمدی به سود آبیپوشان تمام شد.
به این ترتیب، استقلال تاکنون ۴ بار مقابل تیمهای اردنی به میدان رفته که حاصل آن ۳ پیروزی و یک تساوی بوده و نماینده ایران تاکنون مقابل تیمهای اردنی هیچگاه شکست نخورده است.
هواداران استقلال امیدوارند تیمشان بتواند با پیروزی مقابل الحسین اردن جواز حضور در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ را کسب کند.
