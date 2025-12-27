شهردار «سیاتل» به درخواست مسئولان فوتبال ایران و مصر بی توجه است!

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به جام جهانی ۲۰۲۶، اختلافات فرهنگی و مذهبی بار دیگر در عرصه فوتبال جهانی خود را نشان می‌دهد. شهردار سیاتل و کمیته محلی برگزاری مسابقات در این شهر اعلام کرده‌اند که جشن‌های مربوط به حقوق و آزادی‌های LGBTQ با وجود اعتراض مصر و ایران ادامه خواهد یافت. این در حالی است که هواداران دو تیم از کشورهایی با قوانین و ارزش‌های کاملاً متفاوت در زمینه جنسیت و خانواده، با برابری جنسیتی و مراسم پراید هم‌خوانی ندارند.

اعتراض رسمی مصر و ایران

گاردین در گزارش جدید خود به اعتراض دو تیم ملی ایران و مصر به تصمیم شهردار سیاتل اشاره کرد.

فدراسیون فوتبال مصر در نامه‌ای به فیفا تأکید کرده است که هرگونه فعالیت مرتبط با «رنگین کمانی‌ها» در جریان دیدار تیم ملی این کشور با ایران، با ارزش‌های فرهنگی و مذهبی مغایرت دارد و می‌تواند باعث تحریک هواداران شود. فدراسیون فوتبال ایران نیز ضمن تأیید این موضع، این اقدام را «غیرمنطقی و حمایت از یک گروه خاص» خوانده است و مهدی تاج خبر از واکنش تند و صریح نسبت به این موضوع دارد.‌

اصرار شهردار و کمیته محلی

با وجود این اعتراض‌ها، شهردار سیاتل و کمیته برگزارکننده برنامه‌ها را خارج از ورزشگاه و طبق برنامه اعلام شده ادامه خواهند داد.«هانا تدسه» معاون ارتباطات کمیته محلی در شهرداری سیاتل، بار دیگر اعلام کرد فعالیت‌های مرتبط با روابط همجنس گرایانه بیرون از ورزشگاه سوفی لس آنجلس به قوت خود باقی خواهد بود.

فیفا نیز اعلام کرده که کنترل عملیاتی ورزشگاه‌ها را بر عهده دارد و اجازه ورود پرچم‌های رنگین‌کمانی را به ورزشگاه می‌دهد، هرچند پرچم‌های سیاسی ممنوع هستند. این سیاست پیش‌تر در جام جهانی قطر اعمال شده بود و مورد انتقاد تیم‌ها و رسانه‌های جهانی قرار گرفت.

‌پذیرش و احترام به همه یا هیچ‌کس؟

این تصمیم، در حالی که با شعار «پذیرش و احترام به همه» توجیه می‌شود، می‌تواند تنش‌های فرهنگی و مذهبی را شدت بخشد. هواداران مصر و ایران در داخل ورزشگاه، که عمدتاً به ارزش‌های مذهبی و فرهنگی پایبند هستند، با اجرای این جشن‌ها مواجه می‌شوند؛ اتفاقی که می‌تواند تجربه ورزشی را تحت تأثیر قرار داده و حتی به درگیری‌های لفظی و رسانه‌ای بین طرفداران منجر شود.

شهردار سیاتل بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های ملی و مذهبی دو تیم ملی از کشورهایی مسلمان، سیاستی یک‌طرفه و تبلیغاتی را در دستور کار خود قرار داده‌است که این اقدام نه تنها موجب بی‌اعتمادی هواداران می‌شود، بلکه سایه‌ای از تنش‌های اجتماعی و فرهنگی بر یکی از مهم‌ترین مسابقات جام جهانی می‌اندازد.

دیدار مصر و ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، فراتر از یک مسابقه فوتبال، به نمادی از تقابل ارزش‌های فرهنگی و سیاست‌های شهری و جهانی ورزش تبدیل شده است. اصرار شهردار سیاتل بر ادامه جشن‌های برابر تراجنسیتی، بدون توجه به اعتراضات رسمی دو کشور مسلمان، می‌تواند بحران اجتماعی و فرهنگی پیش از مسابقه ایجاد کند و توجه جهانیان را به تضاد میان احترام به تفاوت‌ها و سیاست‌های تبلیغاتی شهر میزبان جلب نماید.