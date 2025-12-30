  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

مدیرعامل سپاهان: باید در باشگاه‌های لیگ برتری اتحاد ملی داشته باشیم

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان گفت: اتحاد ملی برای باشگاه‌ها باید مهم‌تر از هر چیز دیگر باشد و اولویت نشاط اجتماعی و اتحاد ملی ارجح‌تر از کسب نتیجه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان پس از جلسه مشترک مدیران چهار باشگاه لیگ برتری با وزیر ورزش گفت: کارکرد اصلی فوتبال در جامعه باید ایجاد نشاط اجتماعی و همدلی باشد اما متأسفانه در چند بازی اخیر لیگ شاهد بدرفتارهایی بودیم که مورد تأیید هیچکدام از باشگاه‌ها نیست.

مدیرعامل سپاهان ادامه داد: تعامل خوبی بین باشگاه‌های بزرگ کشور با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال شکل گرفت که بتوانیم از این‌گونه بداخلاقی‌ها جلوگیری کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اتحاد ملی برای باشگاه‌ها باید مهم‌تر از هر چیز دیگر باشد و اولویت نشاط اجتماعی و اتحاد ملی ارجح‌تر از کسب نتیجه باشد.

