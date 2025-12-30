هوای ۸ شهر خوزستان آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این گزارش، شاخص کیفیت هوا در شهر هندیجان با عدد ۱۶۹ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی ثبت شده است.

همچنین میزان ذرات معلق و آلاینده‌ها در شهرهای آبادان، آغاجاری، امیدیه، اهواز، خرمشهر، شادگان و ماهشهر در بازه نارنجی قرار دارد که نشان‌دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی است.

بر اساس توصیه کارشناسان، گروه‌های حساس از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و شهروندان نیز از فعالیت‌های طولانی‌مدت در هوای آزاد پرهیز کنند.