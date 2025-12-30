به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجتبی هاشمی مشاور وزیر آموزش و پرورش، در گردهمایی رؤسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانها که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، گفت: ما بر این باور هستیم که پستها و صندلیها ماندگار نیستند و سرمایهی ما خدمت صادقانه به مردم ذیل پرچم کشورمان است، بنابراین به این هویت افتخار میکنیم و برای آن وقت میگذاریم و تلاش میکنیم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش حدیثی را از امیرالمومنین علی (ع) مبنی بر ضرورت آغاز اصلاح از خود یادآوری کرده و اظهار داشت: ایشان میفرمایند که (إن سَمَتْ هِمَّتُکَ لإِصلاحِ النّاسِ فَابدَأْ بِنَفسِکَ، فإنَّ تَعاطیکَ إصلاحَ غَیرِکَ و أنتَ فاسِدٌ أکبَرُ العَیبِ) اگر قصد اصلاح مردم را داری، از خودت شروع کن؛ چرا که پرداختن به اصلاح دیگران، در حالی که خودت اصلاح نشده باشی، بزرگترین عیب است.
وی افزود: اگر ما قرار است مصلح جامعه باشیم، قانوندان باشیم، معیار قانون باشیم و در حوزه ارزیابی عملکرد کمک کنیم تا امور سازمانی با نظم پیش برود، باید از خودمان آغاز کنیم و از اولین کسانی باشیم که به این اصول پایبند هستند.
هاشمی با بیان اینکه سلامت اداری تنها زمانی محقق میشود که سلامت فردی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: هیچکس نمیتواند سلامت اداری را تضمین کند، مگر اینکه در وهله اول، سلامت فردی و مراقبت از خود را جدی گرفته باشد.
رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شعار مطرحشده در این گردهمایی و حوزه ارزیابی عملکرد (سلامت اداری، عدالت آموزشی) خاطرنشان کرد: تعیین نسبت فعالیتهای ارزیابی عملکرد با جهتگیریهای کلان وزارت آموزش و پرورش امری ضروری است. اگر ندانیم سیاستهای کلان وزارتخانه چیست، برنامههای ملی کداماند و وزیر برای چه موضوعاتی اولویت قائل است، نمیتوانیم ارزیابی مؤثری داشته باشیم و ارزیابی ما در بهترین حالت، تنها اجرای برنامههایی خواهد بود که شاید اصلاً در اولویت سازمان نباشد.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم همذهنی مدیران ارزیابی عملکرد و بازرسی با برنامهها و اولویتها، افزود: ارزیابی عملکرد اگر صرفاً به پر کردن فرم محدود شود و به برنامهریزی، اجرا و بودجه وصل نشود، نقش واقعی خود را ایفا نمیکند. به همین دلیل، باید به سمت مدیریت عملکرد حرکت کنیم؛ مسیری که اتصال میان برنامهریزی، اجرا، بودجه و ارزیابی را دنبال میکند.
هاشمی بر لزوم جذب مشارکت تأکید کرد و اظهار داشت: جذب مشارکت واحدها در مسیر هدف، حیاتی است. ارزیابی عملکرد در میدان با ذینفعان ارتباط بگیرد، مشارکت ایجاد کند و همراهی بسازد.
رئیس مرکز حراست در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت شبکهسازی در حوزه نظارت، گفت: اگر شبکهسازی در حوزه سیاستگذاری، ابزارها و راهبردها تقویت شود، این مجموعه نه یک، بلکه چند پله ارتقا پیدا میکند. این شبکهها میتوانند به پیوستگی سازمانی در مجموعهای با سطوح مختلف کمک کنند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش، در حوزه رسیدگی به شکایات نیز اصل را بر پیشگیری دانست و گفت: شناخت گلوگاههای نارضایتی، مهمترین وظیفه این بخش است. تجربه نشان داده هر جا از ابتدا مدیریت شده، حجم شکایات کاهش یافته است. هدف این است که معاونتها، پیشگام پاسخگویی باشند و پاسخگویی در طراحی برنامهها دیده شود.
وی در بخش دیگری، یکی از تجربیات مثبت خود را موضوع ثبت و انتقال تجربه پیشکسوتان دانسته و تصریح کرد: جشنواره ثبت تجربیات کار ویژه ارزشمندی است؛ تجربه پیشکسوتان، چه بازنشسته و چه شاغل، سرمایهای است که باید در قالب خاطره، تجربه و حتی کتاب، روایت و مستند شود؛ تا زنده بماند و به نسل بعد منتقل شود.
هاشمی در پایان با تقدیر از دستاندرکاران برگزاری این گردهمایی، اعلام کرد: مجموعه حراست وزارت آموزش و پرورش آمادگی کامل برای هرگونه همکاری مشترک را دارد. طراحی و هماهنگی فرآیندها بهصورت سیستمی، همکاریها را ماندگار و مؤثر میکند و اگر امروز این هماهنگی انجام نشود، شاید فردا دیر باشد.
