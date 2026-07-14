سه محور اصلی تحول در حراست آموزش و پرورش چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در آیین گرامیداشت «روز حراست» که با حضور علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، سیدمجتبی هاشمی رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به ویژه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، روز حراست را فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های نیروهایی دانست که بی‌وقفه و به دور از هیاهوی رسانه‌ای، مسئولیت صیانت از سرمایه‌های انسانی و مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت را بر عهده دارند.

وی با قدردانی از حمایت‌ها و نگاه راهبردی وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: رویکردهای مدیریتی وزارتخانه، زمینه ارتقای جایگاه حراست، افزایش انسجام سازمانی و فراهم شدن بستر مناسب برای انجام مأموریت‌های تخصصی این حوزه را فراهم کرده است.

حراست؛ هوشمندی، صیانت از مأموریت‌ها و تکریم ذی‌نفعان

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تمامی برنامه‌های این حوزه بر پایه اولویت‌سنجی و شناخت دقیق مسائل، طراحی و اجرا می‌شود، گفت: سه راهبرد «هوشمندی»، «صیانت از مأموریت‌ها» و «تکریم ذی‌نفعان» محور اصلی فعالیت‌های حراست است و همه اقدامات اجرایی در این چارچوب دنبال می‌شود.

وی افزود: نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای حراست، برگزاری نشست‌های تخصصی با معاونت‌های مختلف، احصای مسائل و چالش‌های حوزه‌های گوناگون و ارائه راهکارهای مشترک برای ارتقای نظام تعلیم و تربیت، از مهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی حراست در سال جاری است.

هاشمی با اشاره به اقدامات میدانی این مجموعه تصریح کرد: طی قریب به ۲۲ ماه گذشته، باوجود رخدادن دو جنگ تحمیلی و روزهای پرالتهاب کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴، در قالب برنامه‌های نظارتی، تاکنون از ۲۰ استان، ۸۰ منطقه و ناحیه آموزشی و ۲۱ محیط پیرامونی از مجموع ۲۳ محیط تحت پوشش، بازدیدهای تخصصی انجام شده است.

وی همچنین از استمرار برگزاری نشست‌های تخصصی و وبینارهای مشترک خبر داد و گفت: نشست های تخصصی با هدف بررسی مسائل با اولویت، هم‌افزایی، تصمیم‌سازی و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی برگزار شده و همزمان رصد مستمر تحولات از طریق تهیه گزارش‌های تحلیلی و بولتن‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد.

تخصصی کردن فعالیت‌ها در کنار ایجاد و گسترش زیرساخت‌های لازم

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در ادامه سخنان خود، از توسعه زیرساخت‌های هوشمند حوزه حراست خبر داد و گفت: راه‌اندازی سامانه جامع حراست، سامانه دیده‌بان، میز وضعیت، اجرای طرح شهید ایزدی با رویکرد پیشگیرانه، ساماندهی بایگانی‌ها، ایجاد امور بانوان، راه‌اندازی واحد رسانه و روابط عمومی حراست و افتتاح مرکز پایش تصویری شهدای میناب ۱۶۸، از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی این حوزه به شمار می‌رود.

هاشمی تأکید کرد: توسعه این زیرساخت‌ها با هدف ارتقای نظام پایش، افزایش سرعت تصمیم‌گیری، تقویت نظارت هوشمند، پیشگیری از آسیب‌ها و پشتیبانی مؤثرتر از مأموریت‌های آموزش و پرورش دنبال می‌شود.

در ادامه این آیین، جمعی از مدیران و پیشکسوتان حوزه حراست نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره ارتقای سرمایه اجتماعی، صیانت از کرامت انسانی، تقویت گفت‌وگو، افزایش امنیت روانی محیط‌های آموزشی و توسعه رویکردهای پیشگیرانه مطرح کردند.