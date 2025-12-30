فرجی: حماسه ۹ و ۱۰ دی نماد بصیرت و پیشگامی مردم ورامین را نشان داد

فتحالله فرجی، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت سالروز حماسه ۹ دی، این روز را «یکی از روشنترین جلوههای بصیرت، آگاهی و حضور بهموقع ملت ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی» توصیف کرد.
او با اشاره به نقش این رویداد در تاریخ معاصر ایران گفت: حماسه ۹ دی نماد هوشمندی ملتی است که در بزنگاههای حساس تاریخی، با تشخیص درست، مسیر حق را برگزیده و با اقتدار در صحنه حاضر شده است.
فرجی با تأکید بر نقش مردم ورامین در این رویداد افزود: مردم بصیر، مؤمن و انقلابی ورامین با حضوری پرشور، آگاهانه و اثرگذار، سهمی برجسته در خلق حماسه ۹ دی داشتند و بار دیگر وفاداری عمیق خود را به آرمانهای امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشتند.
به گفته این عضو شورای شهر، این حضور «برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار دیار ۱۵ خرداد» رقم زد؛ منطقهای که همواره در تحولات مهم انقلاب نقشآفرین بوده است.
عضو شورای شهر ورامین همچنین به واقعه تاریخی ۱۰ دی ۵۷ ورامین اشاره کرد و گفت: تقدیم شهدای والامقام ۱۰ دی، گواه روشنی بر پیشگامی مردم این خطه در دفاع از حق، ایستادگی در برابر فتنهها و پرداخت هزینه در مسیر صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
او افزود: شهدای ۱۰ دی ورامین با نثار جان خود بار دیگر ثابت کردند که این شهر همواره در لحظات حساس تاریخی، پیشتاز دفاع از اسلام، انقلاب و ولایت بوده و خواهد بود.
فتحالله فرجی در پایان، با ادای احترام به مقام شهدای ۱۰ دی و گرامیداشت حماسه ۹ دی، این ایام را فرصتی برای بازخوانی مفاهیمی چون بصیرت، دشمنشناسی، وحدت ملی و مسئولیتپذیری اجتماعی دانست و بر ضرورت انتقال این فرهنگ به نسل جوان تأکید کرد.
او خاطرنشان کرد: بیتردید عزت، امنیت و پیشرفت کشور در گرو آگاهی عمومی، همبستگی ملی و تبعیت از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری است.
این عضو شورای شهر ورامین ابراز امیدواری کرد که با الهام از آموزههای حماسه ۹ و ۱۰ دی و با تکیه بر سرمایه اجتماعی مردم، گامهای مؤثر و ماندگاری در مسیر خدمت به شهروندان ورامین و اعتلای ایران اسلامی برداشته شود.
نظر شما