به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی با صدور پیامی به مناسبت سالگرد حماسه ۹ و ۱۰ دی‌ماه ورامین، این ایام را یادآور حمایت تاریخی مردم متدین دشت ورامین از اسلام، امام و ولایت دانست.

در متن این پیام آمده است: سالروز حماسه ۹ و ۱۰ دی‌ماه، یادآور پایداری و بصیرت مردم مؤمن ورامین در دفاع از آرمان‌های اسلامی و انقلابی است؛ حماسه‌ای که برای همیشه در تاریخ این منطقه ماندگار خواهد بود.

محمودی گلپایگانی با اشاره به وقایع ۱۰ دی سال ۱۳۵۷ تصریح کرد: در این روز، عوامل رژیم منحوس پهلوی با به خاک و خون کشیدن مردم و جوانان ورامین گمان کردند می‌توانند در برابر حرکت مردمی در حمایت از امام راحل (قدس سره الشریف) و مطالبات به‌حق ملت ایستادگی کنند، اما خون پاک شهدای مظلوم، زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی شد.

وی همچنین ۹ دی سال ۱۳۸۸ را صحنه‌ای دیگر از افتخارات مردم این دیار دانست و افزود: حرکت کفن‌پوشان ورامین به سوی تهران در دفاع از ولایت و ایستادگی در برابر فتنه‌های دشمن، جلوه‌ای روشن از بصیرت و وفاداری مردم این منطقه به نظام اسلامی بود.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با توصیه به حفظ و تقویت روحیه دینی و انقلابی، برای مردم عزیز و جوانان برومند ایران اسلامی آرزوی سربلندی روزافزون کرد و خطاب به مسئولان تأکید داشت: مسئولان باید با به‌کارگیری تمام توان خود، در مسیر خدمت هرچه بیشتر به مردم، رفع مشکلات معیشتی، حفظ حیا و عفت عمومی و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) گام بردارند.

در پایان این پیام آمده است: ان‌شاءالله همگان مشمول ادعیه خاصه حضرت بقیة‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) قرار گیرند.