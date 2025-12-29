به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حشمتی، دبیر ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ و ۱۰ دی ورامین، جزئیات برنامه‌های این ایام را تشریح کرد.

حشمتی با اشاره به اهمیت ایام ۹ و ۱۰ دی، گفت: نهم دی ماه سالروز حماسه تاریخی کفن‌پوشان ورامین است که برای تجدید میثاق با مقام معظم رهبری به تهران حرکت کردند. مردم این منطقه در ۹ دی ۱۳۸۸، با تأسی از قیام کفن‌پوشان ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، بصیرت و ولایتمداری خود را به نمایش گذاشتند.

وی ادامه داد: ۱۰ دی برای ورامین روزی تاریخی است؛ در این روز سه شهید شهرستان جان خود را فدای انقلاب کردند و وظیفه ما حفظ یاد و خاطره این شهداست.

دبیر ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۹ و ۱۰ دی، برنامه‌های شهرستانی را تشریح و گفت: مراسم ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، ساعت ۹ صبح در حرم مطهر شهدای گمنام برگزار و پس از آن مراسم گلباران مزار شهدای قیام ۱۰ دی سال ۱۳۵۷ به سوی آستان امامزاده شاه حسین (ع) انجام می‌شود.

حشمتی افزود: یادواره شهدای ۱۰ دی روز چهارشنبه ۱۰ دی ساعت ۹:۳۰ صبح در مدرسه شهدای ۱۰ دی با حضور خانواده‌های شهدا و همکاری آموزش و پرورش و بنیاد شهید برگزار می‌شود. همچنین دیدار و تجلیل مدیران شهرستان از خانواده شهدا و جانبازان در عصر همان روز با پیگیری بنیاد شهید انجام خواهد شد.

وی به برنامه‌های دیگر اشاره و بیان کرد: فضاسازی شهری شامل نصب بنرها و بیلبوردهای تبلیغی، برگزاری مراسم در روستاهای بخش مرکزی و جوادآباد، همایش پیشکسوتان دفاع مقدس، مراسم کارگری، و استفاده از ظرفیت امامزادگان شاخص شهرستان از جمله اقدامات ستاد برای بزرگداشت این ایام است.

حشمتی ادامه داد: طبخ نان صلواتی، برپایی حجله‌های یادبود در پاساژها و مراکز صنفی، پخش مداحی، نامگذاری مدرسه‌ای به نام شهید مسعود میرزایی، تهیه و پخش بسته خبری حرکت ۹ دی و قیام ۱۰ دی، توزیع بسته‌های معیشتی، و برگزاری اردوی زیارتی مردم شهرستان به کرمان و زیارت قبر شهید سلیمانی نیز از دیگر برنامه‌هاست.

وی همچنین استفاده از ظرفیت نمازهای جمعه، فضای مجازی، شبکه شاد، شبکه آموزش دانشگاه‌ها، و برگزاری نشست‌های جهاد تبیین در مساجد، هیئات مذهبی و پایگاه‌های بسیج را از دیگر اقدامات فرهنگی ذکر کرد و افزود: افتتاح طرح ایران مون در مدارس ابتدایی و برگزاری همایش‌های متنوع هنری و فرهنگی نیز در دستور کار قرار دارد.

حشمتی در پایان تأکید کرد: هدف تمامی برنامه‌ها، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، ترویج بصیرت و ولایت‌مداری و پاسداشت ارزش‌های انقلاب است.