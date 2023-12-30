حماسه ۹ دی موجب بلوغ سیاسی ملت ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح شنبه در آئین گرامیداشت روز ۹ دی که با حضور پرشور مردم در حسینیه بیجار برگزار شد، اظهار کرد: نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و روزی است که مردم با حضور حماسی خود فتنه دشمنان را در هم شکستند.

وی افزود: با وجود اینکه ۱۴ سال از نهم دی سال ۱۳۸۸ گذشته است اما باید همچنان این روز برای مردم بازخوانی شود که چه اتفاقی افتاد و مردمی که محبت امام حسین (ع) در دل‌هایشان افتاد چگونه خط بطلانی برآشوب دشمنان کشیدند.

حجت‌الاسلام خورشیدی به اهمیت حماسه نهم دی ماه اشاره کرد و بیان داشت: از چند جهت این یوم‌الله اهمیت دارد و لازم است تا اهمیت این روز بزرگ به نسل جوان منتقل شود.

وی ادامه داد: در قرآن کریم آمده که خداوند متعال به حضرت موسی دستور و دو مأموریت می‌دهد یکی اینکه قومت را از ظلمات به سمت نور دعوت کن و دیگری اینکه ایام الله را به مردم متذکر شو، بنابراین لازم است تا ما نیز ایام الله را بازگو کنیم و به بازخوانی اتفاقات سال ۸۸ بپردازیم.

حماسه ۹ دی برای نسل‌های جوان بازگو شود

حجت‌الاسلام خورشیدی تاکید کرد: لازم است تا این واقعه تاریخی برای نسل سوم و چهارم و حتی پنجم انقلاب بازگو شود و ما نیز وظیفه داریم با زبان و قلم خود این وقایع بزرگ را بازخوانی کنیم چرا که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر شما روایت نکنید دشمنان روایت معکوس خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چهارمین محور در بازخوانی واقعه نه دی اشاره کرد و ابراز داشت: چهارمین محور این است که این واقعه باید به درستی بیان شود تا آیندگان آگاه شوند و بدانند که مردم بصیر انقلاب اسلامی در آن زمان چه کاری را انجام دادند.

حجت‌الاسلام خورشیدی تصریح کرد: ۹ دی سه عنصر هویت ملی را مشخص می‌کند که یکی عنصر مسلمانی ما است که هویت ملی ما را مشخص می‌کند دوم عمق تاریخی و سومین عنصر انقلابی بودن ما است.

وی با تاکید بر اینکه حماسه نهم دی موجب بلوغ سیاسی ملت ایران شد عنوان کرد: بلوغ سیاسی به معنای این است که آگاهی و بصیرت مردم موجب شکست دشمنان شد و این بلوغ سیاسی موجب بقای ایران اسلامی است.

امام جمعه بیجار اضافه کرد: در بلوغ سیاسی مردم باید مستقل و آگاه باشند و به برکت ایران اسلامی مردم به بلوغ سیاسی رسیده‌اند و با اتحاد در مقابل فتنه دشمنان می‌ایستند.

حجت‌الاسلام خورشدی خاطر نشان کرد: امروز مردم بیجار با حضور حماسی خود تجدید بیعت دوباره ای با آرمان‌های انقلاب کردند.