به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام غلامحسین تسخیری صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در سنندج برگزار شد، ضمن قدردانی از مردم استان کردستان، نیروهای مسلح، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، مرزبانان و همچنین علمای اهل سنت و شیعه، اظهار کرد: خداوند متعال را شاکرم که توفیق حضور مجدد در جمع مردم بصیر، شهیدپرور و انقلابی این استان نصیب بنده شد.
وی با اشاره به آیه ۲۵ سوره احزاب افزود: خدای متعال در این آیه وعده داده است که دشمنان با همه توان و خشم خود وارد میدان میشوند، اما بدون دستیابی به نتیجه بازمیگردند و این وعده الهی در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها محقق شده است.
نماینده ولیفقیه در قرارگاه دوکوهه سپاه با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با بسیجیان گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند رژیم کودککش صهیونیستی با پشتیبانی آمریکای جنایتکار و با برنامهریزیهای پیچیده علیه جمهوری اسلامی اقدام کرد، اما در نهایت چیزی عایدش نشد و دست خالی بازگشت؛ این سخن ریشه در قرآن کریم دارد.
وی تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی طی ۴۷ سال گذشته با ناتوسازی، اجماعسازی و طراحی فتنههای متعدد، یک روز در قالب جنگ نظامی، روزی در قالب جنگ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و نمونههایی چون فتنه سال ۸۸ و حوادث دهه ۹۰، تلاش کردند به نظام اسلامی آسیب بزنند، اما در هیچیک از این عرصهها به اهداف خود نرسیدند.
نماینده ولیفقیه در قرارگاه دو کوهه با بیان اینکه دشمن در این سالها همواره به دنبال تغییر، فروپاشی و تضعیف جمهوری اسلامی بوده است، افزود: حتی مقامات و ژنرالهای کهنهکار رژیم صهیونیستی نیز به صراحت اذعان کردهاند که نتانیاهو در دستیابی به اهداف راهبردی خود علیه ایران ناکام مانده و هرگز نخواهد توانست به این اهداف دست یابد.
ملت ایران ملتی بصیر و آگاه بوده که در آزمونهای داخلی و خارجی سربلند بوده است
وی تأکید کرد: ملت ایران، ملتی بصیر و آگاه است که در آزمونهای مختلف داخلی و خارجی سربلند بیرون آمده و هر هجمهای که با دخالت دشمنان همراه باشد، با اقتدار در برابر آن ایستادگی میکند.
نماینده ولیفقیه در قرارگاه دوکوهه با اشاره به جایگاه حماسه ۹ دی گفت: بزرگداشت این روز، صرفاً یک مراسم سالانه نیست، بلکه یادآور عمق توطئههای دشمنان، فتنهگران داخلی و حامیان خارجی آنها و نماد تجدید بیعت ملت با ولایت و رهبری است.
وی خاطرنشان کرد: ۹ دی روز بیعت با امام المسلمین، حضرت آیتالله خامنهای است و حضور آگاهانه و با بصیرت مردم در این حماسه، نشان میدهد ملت ایران همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده است.
نماینده ولیفقیه در قرارگاه دوکوهه در پایان گفت: تا زمانی که مردم ایران با ایمان، صبر، توکل به خدا و استقامت در مسیر الهی حرکت کنند، آمریکا، رژیم صهیونیستی، اروپا و همپیمانانشان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و اراده الهی همواره پشتیبان ملت مؤمن ایران خواهد بود.
نظر شما