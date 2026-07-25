به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی سعیدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در کارگروه بهبود کیفیت نهضت سوادآموزی استان خراسان جنوبی با تشریح رویکردهای جدید این سازمان، بر ضرورت تحول در مأموریتهای نهضت سوادآموزی و حرکت به سمت آموزش سوادهای نوین و مهارتهای مورد نیاز زندگی تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای کارشناسان، رؤسای ادارات، کارشناسان مسئول و آموزشدهندگان نهضت سوادآموزی، فعالیت در این حوزه را از دشوارترین عرصههای تعلیم و تربیت دانست و اظهار کرد: آموزش بزرگسالانی که سالها از چرخه آموزش دور ماندهاند، رسالتی ارزشمند و جهادی است که با صبر، انگیزه و تعهد آموزشدهندگان محقق میشود.
سعیدی با بیان اینکه ریشهکنی بیسوادی همچنان مأموریت اصلی نهضت سوادآموزی است، افزود: نیازهای جامعه امروز ایجاب میکند که این سازمان علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن، به سمت ارتقای سوادهای نوین مثل سواد رسانهای، مالی، دیجیتال، محیطزیستی و مهارتهای ارتباطی حرکت کند و زمینه توانمندسازی آحاد جامعه را فراهم آورد.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور از تدوین برنامه تحول این سازمان خبر داد و گفت: توسعه مراکز یادگیری محلی، تربیت تسهیلگران حرفهای، بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی و ایجاد سکوی ملی یادگیری، از مهمترین برنامههایی است که با هدف ارائه آموزشهای متناسب با نیاز مخاطبان در سراسر کشور دنبال میشود.
وی همچنین بر ضرورت تقویت گفتمان سوادآموزی در جامعه تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف نهضت سوادآموزی نیازمند همراهی رسانهها، دستگاههای اجرایی و مشارکت فعال مردم است تا اهمیت یادگیری مستمر و سوادهای مورد نیاز زندگی بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش در پایان با اشاره به دغدغهها و پیشنهادهای مطرحشده از سوی کارشناسان استان، از پیگیری مسائل و مطالبات حوزه سوادآموزی در سطح ملی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامههای تحولی، آیندهای پویا و اثربخش برای نهضت سوادآموزی کشور رقم بخورد.
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