باران ۷۵ میلیمتری در نوشهر؛ تندباد مازندران را درنوردید

حسین علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از بارش شدید باران، رعد و برق، بادهای شدید و احتمال تگرگ در استان خبر داد.

به گفته حسینعلی محمدی، در برخی مناطق استان، مانند چالوس و نوشهر، شاهد آب‌گرفتگی معابر بوده‌ایم. با توجه به ادامه وضعیت ناپایدار جوی، توجه ویژه به کشاورزان و باغداران برای جلوگیری از خسارات احتمالی ضروری است.

به گفته محمدی، بارش‌هایی به میزان ۷۵ میلی‌متر در نوشهر و وزش بادهایی با سرعت ۸۶ کیلومتر بر ساعت در چالوس گزارش شده است و در دیگر مناطق استان نیز بادهایی به سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: این شرایط جوی تا عصر امروز در نقاط مرکزی استان ادامه خواهد داشت و سپس به سمت نیمه شرقی استان حرکت خواهد کرد. به همین دلیل، احتمال آب‌گرفتگی معابر و آسیب‌های ناشی از باد و تگرگ در این مناطق وجود دارد.

محمدی همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به باغات و محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت که کشاورزان باید مراقب سرمای احتمالی باشند که می‌تواند به ویژه در فصل برداشت مرکبات خساراتی وارد کند.

وی افزود: لازم است کشاورزان و فعالان حوزه کشاورزی، گردشگری و صیادی در این شرایط هشدارهای لازم را جدی گرفته و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

در پایان، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران توصیه کرد که مردم از تردد غیرضروری در معابر پرخطر خودداری کرده و از نزدیک نظارت بر وضعیت جوی در روزهای پیش رو داشته باشند.