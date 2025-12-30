به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، با پیشنهاد معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف و حکم وزیر علوم، محمدباقر شمساللهی استاد دانشکده مهندسی برق این دانشگاه برای دو سال به عنوان نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه شریف منصوب شد.
پیش از وی، بیژن وثوقی وحدت دیگر عضو هیئت علمی دانشکده برق، سالها عهدهدار این مسئولیت در هیئت نظارت بود.
هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی، مسئولیت صدور مجوز، لغو مجوز، تأسیس، انحلال، رسیدگی به شکایات و… را درباره تشکلهای دانشگاه (که در حال حاضر تنها انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی است) را برعهده دارد. رئیس دانشگاه، نماینده وزیر علوم و مسئول نهاد رهبری، سه عضو این جمع هستند.
نظر شما