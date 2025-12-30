  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

انتصاب نماینده وزیر علوم در هیئت‌نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه شریف

انتصاب نماینده وزیر علوم در هیئت‌نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه شریف

محمدباقر شمس‌اللهی به عنوان نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه شریف منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، با پیشنهاد معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف و حکم وزیر علوم، محمدباقر شمس‌اللهی استاد دانشکده مهندسی برق این دانشگاه برای دو سال به عنوان نماینده وزیر علوم در هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه شریف منصوب شد.

پیش از وی، بیژن وثوقی وحدت دیگر عضو هیئت علمی دانشکده برق، سال‌ها عهده‌دار این مسئولیت در هیئت نظارت بود.

هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی، مسئولیت صدور مجوز، لغو مجوز، تأسیس، انحلال، رسیدگی به شکایات و… را درباره تشکل‌های دانشگاه (که در حال حاضر تنها انجمن اسلامی و بسیج دانشجویی است) را برعهده دارد. رئیس دانشگاه، نماینده وزیر علوم و مسئول نهاد رهبری، سه عضو این جمع هستند.

کد خبر 6707206
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها