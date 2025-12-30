به گزارش خبرنگار مهر، پروین مفتح زاده پیش از ظهر سهشنبه در نشست رویدادهای شغلی دانش بنیان و فناورانه با اشاره به نقش اثرگذار کارآفرینان در آیندهسازی جامعه گفت: هیچ ثروتی بالاتر از ثروت کار نیست، کاری که به انسان عزت، هدف و خودباوری میبخشد و این باور باید به نسل آینده منتقل شود.
وی با تبریک روز بصیرت و بیعت با ولایت اظهار کرد: استان مرکزی از ظرفیتهای ویژهای در شهرستانها برخوردار است و حضور کارآفرینان متعدد در این استان میتواند مسیر توسعه پایدار را هموار کند، هرچند این قشر ارزشمند همچنان با مظلومیت در حوزه معرفی و شناختهشدن مواجهاند.
مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی با تأکید بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در شکلگیری مسیر زندگی افراد افزود: بسیاری از کارآفرینان و دانشمندان از همان دوران با روحیه حل مسئله و خودباوری مسیر خود را انتخاب کردهاند و استمرار این روحیه میتواند به تربیت شخصیتهای بزرگ و اثرگذار منجر شود.
مفتح زاده با اشاره به آموزههای قرآنی گفت: در قرآن کریم، احسان و سنت حسنه دارای بیشترین ماندگاری و اثرگذاری معرفی شدهاند و خداوند برای کار نیک حداقل ۱۰ برابر پاداش در نظر گرفته است؛ پاداشی که به خلاقیت و نوآوری ختم میشود.
وی پیری جمعیت را یکی از تهدیدهای جدی پیشروی استان دانست و تصریح کرد: حتی کشورهای ثروتمند نیز با چالش سالمندی مواجه شدهاند و این موضوع ضرورت توجه به راههای میانبُر توسعه را دوچندان میکند؛ راههایی که در اختیار کارآفرینان است.
مفتحزاده بیان کرد: هر کارآفرین یک چراغ راه برای جامعه است و حتی اگر همه نتوانند بهطور مستقیم وارد عرصه کارآفرینی شوند، نگرش و باور آنان میتواند تأثیر عمیقی بر محیط پیرامون بگذارد و آیندهای روشن برای کشور و جهان رقم بزند.
