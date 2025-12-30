  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

جهانگیر: اعتراضات خیابانی کسبه قانونی نیست

جهانگیر: اعتراضات خیابانی کسبه قانونی نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اعتراض خیابانی کسبه قانونی نیست و باید از مسیر قانونی پیگیری شود، همچنین دشمنان به صورت هدفمند در تلاش هستند جامعه را ملتهب کنند .

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراضات اخیر کسبه گفت: اعتراض قانونی زمانی مطرح است که مجوزهای قانونی افراد قبلاً دریافت شده باشد و بنابراین اعتراضات خیابانی نمی‌تواند جنبه قانونی داشته باشد. توصیه ما به همه مردم و شهروندان این است که با توجه به تلاش دولت و بخش‌های مختلف برای حل نابسامانی‌های اقتصادی، از مسیر قانونی مشکلات و پیشنهادات خود را پیگیری کنند.

وی افزود: هم‌اکنون در شرایط سخت تحریمی قرار داریم و دشمنان به صورت هدفمند در تلاش هستند جامعه را ملتهب کنند و رنج مردم را افزایش دهند. به جای پرداختن به اعتراضاتی که ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، کسبه و شهروندان می‌توانند با ارائه پیشنهادات روشن و قانونی، به حل بحران‌ها و تلاطم‌های اقتصادی کمک کنند.

جهانگیر همچنین تأکید کرد: دستگاه قضائی نیز تلاش می‌کند شرایط بازار را به سمت ثبات و امنیت اقتصادی هدایت کند تا منافع مردم تأمین شود.

کد خبر 6707274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها