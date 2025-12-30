به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سادات صبح سه شنبه در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی و ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با تأکید بر اهمیت نهم دی گفت: ۹ دی یادآور انسجام و همبستگی ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان است؛ روزی که با رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، کشور نه تنها از بحران عبور کرد بلکه واکسینه شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به فتنه سال ۸۸ افزود: دشمن قصد داشت کشور را فلج کند اما با هدایت و رهبری رهبر معظم انقلاب، ایران اسلامی واکسینه شد.

حجت‌الاسلام سادات همچنین اظهار کرد: با گذشت ۴۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، امروز مردم با قدرت پشت نظام اسلامی ایستاده‌اند و این پشتوانه مردمی عامل اصلی پایداری انقلاب است.

مراسم گرامیداشت سالروز نهم دی ماه در سالن آزادی سنندج و با حضور عموم مردم و مسئولان استان کردستان برگزار شد.