به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، «سری به‌یادماندنی» مجموعه‌ای از سیمکارت‌های اپراتور اول تلفن همراه کشور با شماره‌های ویژه و خوش‌الگو است که با هدف ایجاد تجربه‌ای رسمی، شفاف و آسان برای خرید شماره‌های ارزشمند طراحی و به بازار عرضه شده است.

این اقدام در راستای راهبرد تجاری‌سازی شماره‌های محبوب و پاسخ به نیاز کاربران انجام شده است؛ شماره‌هایی که علاوه بر خوش‌آهنگی و سهولت در به‌خاطر سپردن، نمادی از اعتبار، اعتماد و هویت ماندگار به شمار می‌آیند.

در فضای رقابتی بازار ارتباطات، برخورداری از شماره‌ای خاص به یکی از مؤلفه‌های پرستیژ شخصی و حرفه‌ای تبدیل شده است. بر همین اساس، همراه اول با عرضه رسمی «سری به‌یادماندنی»، مسیر مطمئن و قانونی خرید شماره‌های خاص بدون کارکرد قبلی را فراهم و جایگزینی شفاف برای معاملات واسطه‌ای ایجاد کرده است.

عرضه این سری، گامی مؤثر در جهت دسترسی عادلانه‌تر کاربران به شماره‌های پرطرفدار محسوب می‌شود و تجربه‌ای نو را بر پایه مفهوم «ماندنی شدن» ارائه می‌دهد؛ تجربه‌ای که به مشترکان امکان می‌دهد با انتخاب شماره‌ای متمایز، هویت حرفه‌ای خود را در دنیای ارتباطات برجسته کنند.

دومین مرحله عرضه سیمکارت‌های «سری به‌یادماندنی» تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ و از طریق سامانه رسمی rond.mci.ir به‌صورت حراج آنلاین برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با شرایطی شفاف و ساده در این فرآیند شرکت کنند.