به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «ایران: میان جنگ و صلح» به قلم زاهد منیر عامر، رئیس کرسی زبان اردو و پاکستانشناسی دانشگاه تهران، با حضور مرتضی قاضی مدیر دفتر هنر و ادبیات بیداری، علی بیات عضو هیئت علمی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران و نویسنده اثر دوشنبه، ۸ دیماه ۱۴۰۴، در سالن طاهره صفارزاده حوزه هنری برگزار شد.
مرتضی قاضی مدیر دفتر هنر و ادبیات بیداری، در ابتدای این نشست با اشاره به نزدیکی فرهنگی دو کشور ایران و پاکستان گفت: این جلسه، نخستین نشست تخصصی به بهانه کتاب زاهد منیر عامر درباره قصه پاکستان و نزدیکی دو ملت ایران و پاکستان است.
وی افزود: مأموریت ما در دفتر هنر و ادبیات بیداری، تولید روایت از کشورهای دیگر برای مخاطب ایرانی و داخلی است. متأسفانه ملتهای ایران و پاکستان و حتی دیگر ملتها شناخت درستی از یکدیگر ندارند. هر قرابت و همکاری میان دو ملت، بر پایه شناخت شکل میگیرد و برای رسیدن به این شناخت، باید ظرفیتهای یکدیگر را بشناسیم.
قاضی در ادامه عنوان کرد: شاید هیچ دو ملتی مانند ایران و پاکستان نباشند که اینهمه مشترکات داشته باشند؛ از مرزهای جغرافیایی گرفته تا فرهنگ و ادبیات مشترک. وظیفه ما این است که تصویر درستی از یکدیگر ارائه دهیم و ناآشناییها و سوءبرداشتها را شناسایی کنیم.
مدیر دفتر هنر و ادبیات بیداری در ادامه مطرح کرد: بزرگان کشور ما، از جمله امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، بارها اشتیاق و علاقه خود را به همکاری مشترک میان ایران و پاکستان بیان کردهاند. تعبیر «ایران و پاکستان یک روح واحد هستند» تعبیر بسیار ویژهای است، اما جای تأسف دارد که ما در ابتداییترین سطوح شناخت از یکدیگر دچار ضعف هستیم.
وی در ادامه گفت: هر دو کشور باید زیباییهای یکدیگر را بشناسند؛ از تعلق مشترک به زبان فارسی گرفته تا همراهی دو ملت در موضوعات بینالمللی مانند فلسطین و محبت اهلبیت(ع). حتی جذابیتهای گردشگری پاکستان نیز برای ما ناشناخته مانده است. ما با کشوری همسایه زندگی میکنیم، اما ابتداییترین تصاویر و شناختها را از آن نداریم.
مرتضی قاضی در پایان گفت: کتاب زاهد منیر را میتوان با قطعیت نخستین کتابی دانست که توسط نویسندهای غیر ایرانی نوشته شده و نویسنده آن در مقطع جنگ ۱۲ روزه در ایران حضور داشته و برداشتها و قرائتهای خود از این جنگ را به نگارش درآورده است. این جنگ، تذکری تاریخی برای ما بود. حمایتی که پاکستان از ایران داشت، در ادامه مسیر زیست و پایداری ایران بسیار اهمیت دارد. دو ملت باید قدر یکدیگر را بدانند و نقطه آغاز این قدرشناسی، شناخت است. ما در دفتر هنر و ادبیات بیداری تلاش کردهایم در قالبهای متنوع، گامهایی در این مسیر برداریم.
در ادامه این نشست، علی بیات، عضو هیئت علمی دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه تهران، با اشاره به نکاتی در خصوص کتاب «ایران: میان جنگ و صلح» و شخصیت علمی و فرهنگی زاهد منیر عامر، گفت: زاهد منیر عامر به هر آنچه در خیابان یا دانشگاه میبیند، از تابلوهای تبلیغاتی تا اطلاعیهها، با دقت توجه میکند. او متنها را میخواند و یادداشتبرداری میکند؛ در صورت امکان از افراد پرسش میکند و در غیر این صورت موارد را یادداشت کرده و از دوستان خود سؤال میکند.
حسنرضا، دانشجو و شاعر پاکستانی، در این نشست با اشاره به محتوای کتاب زاهد منیر گفت: این کتاب تصویری جامع از ایران ارائه میدهد و بهنظر من باید به زبانهای دیگر ترجمه شود تا مخاطبان بیشتری ببینند که نویسندهای غیرایرانی تا چه اندازه ایران را بهدرستی شناخته است. مطالعه این کتاب مخاطب را به شناخت بهتر ایران و شاعران ایرانی ترغیب میکند و این کتاب از جمله آثاری است که به خواننده میآموزد چگونه شعر را بشناسد.
در ادامه، فرانک جمشیدی، مسئول پژوهش دفاع مقدس، با اشاره به اهمیت آثار پژوهشی خاص گفت: در میان حجم بالای کارهای پژوهشی، برخی آثار بهدلیل پرداختن به یک موقعیت ویژه، به اثری ناب تبدیل میشوند؛ مانند کار زاهد منیر عامر.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود در نگارش سفرنامهای در سال ۱۳۹۸ افزود: کتاب زاهد منیر بهویژه به دلیل اشاره به جنگ دوازدهروزه، در آینده میتواند به منبعی موثق و قابل استناد تبدیل شود.
زاهد منیر عامر، رئیس کرسی زبان اردو و پاکستانشناسی دانشگاه تهران، در این نشست به تاریخ روابط ایران و پاکستان اشاره کرد و گفت: پیوندهای دو کشور ریشهای تاریخی دارد و مرز مشترک ایران و پاکستان، بخشی از این ارتباط دیرینه است.
وی در ادامه به تاریخ روابط دو ملت را از دوران محمود غزنوی پرداخت و بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی ایران و پاکستان تأکید کرد.
منیر عامر همچنین با اشاره به جلوههای عشق و محبت میان مردم ایران و پاکستان افزود: روابط دو ملت همواره بر پایه علاقه، احترام متقابل و پیوندهای عمیق فرهنگی شکل گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سفرنامهها پرداخت و گفت: در زبان اردو، سفرنامهنویسی چندان گسترده نیست و آثار محدودی در این حوزه وجود دارد، ازاینرو نگارش سفرنامه میتواند نقش مهمی در شناخت متقابل ملتها ایفا کند.
در پایان این مراسم از از کتاب «ایران: میان جنگ و صلح» به قلم زاهد منیر عامر رئیس کرسی زبان اردو و پاکستانشناسی دانشگاه تهران، رونمایی شد.
نظر شما