الهام صباحی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، درباره نگارش کتاب «اول از همه» که بهتازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است، گفت: این کتاب پروژهای در دفتر مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری خراسان شمالی بود و من با شنیدن موضوع آن، مشتاق شدم تا آن را بنویسم. آنچه مرا جذب کرد این بود که زندگی یک انسان معمولی را روایت میکند؛ کسی که نه در ظاهر قهرمان است و نه در جایگاه اجتماعی خاصی قرار دارد، اما با همان عادت و سادگی، در لحظههای حساس، انتخابهایی میکند که او را به «قهرمانی معمولی» بدل میسازد.
او افزود: نگارش از چنین افرادی، به باورم، نزدیکترین تصویر به زندگی واقعی ماست؛ زندگیای که در آن قهرمانی با استقامت، مسئولیتپذیری و انسانیت ساخته میشود. همین نزدیکی به واقعیت، کار نگارش را برایم گرانبها کرد و انگیزهام شد تا آن را بنویسم.
این نویسنده درباره شخصیت محمد عطاران که کتاب «اول از همه» براساس زندگی او نوشته شده است، توضیح داد: محمد عطاران نوجوانی از شهرستان فاروج است که پس از درگذشت مادرش، بهدنبال معنای زندگی، راهی جبهه شد. او در هر مأموریت خطرناکی، اول از همه بود؛ چراکه با مرگ مواجه شدن را، راهی برای فهم عمیقتر زندگی میدید. از رساندن گلوله به خط مقدم، غواصی در عملیاتهای نظامی و جمعآوری اطلاعات تا حضور در جبهه لبنان، همه را تجربه کرد.
صباحی درخصوص اینکه چرا نوشتن از خاطرات و فعالیتهای رزمندگان شهرهای مختلف مهم است؟، بیان کرد: هر رزمنده، جدا از بحث درجه و ... شاهد است. ثبت خاطراتش، از فراموشی رفتن واقعیتهای جنگ جلوگیری میکند. رزمندگان از شهرهای مختلف، با زمینههای فرهنگی و اجتماعی متفاوت، تجربههای منحصربهفردی دارند. ثبت این تنوع، تصویری غنیتر و واقعبینانهتر از جنگ ارائه میدهد؛ نه یک روایت یکسویه، بلکه بازتابی چندلایه از مقاومت مردمی. خاطرات این افراد، نهتنها شجاعت و ایثار را نشان میدهند، بلکه ارزشهایی چون مسئولیتپذیری، وفاداری و معنایابی در بحران را زنده نگه میدارند.
او افزود: وقتی خاطرات رزمندگان یک شهر ثبت میشود، هویت جمعی آن جامعه تقویت میشود و نسلهای بعدی با ریشههای مقاومتی خود آشنا میشوند. بنابراین، نوشتن از این خاطرات، تنها ثبت یک گذشته نیست؛ بلکه ساختن پلی بین گذشته، حال و آینده است؛ پلی که هویت، ارزش و معنا را انتقال میدهد.
نویسنده کتاب «اول از همه» درباره انتخاب این عنوان برای کتاب گفت: چون محمد اولین سؤالش این بود اول از همه چه کسانی در جبهه شهید میشوند؟ و با این سؤال بهسمت کارهایی میرفت که داوطلب کمتری داشت.
