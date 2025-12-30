نامگذاری ۱۱ معبر در پایتخت به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سیصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورا نام ۱۱ معبر در پایتخت را به نام شهدای جنگ ۱۲ روزه تغییر دادند.

بر این اساس خیابان گل رز در خیابان شهید نیلفروشان در منطقه چهار به نام شهید هادی عباسی تودشکی، کوچه پنجم در خیابان مدنی منطقه هشت به نام کوچه شهید مجتبی آقا بابایی و دوربرگردان غیر همسطح در بزرگراه شهید باقری حدفاصل خیابان جانبازان شرقی و پل حقانی در منطقه هشت به نام شهید یاسمن باکوئی تغییر یافت.

در منطقه ۱۰ تهران کوچه یزدانی در خیابان قزوین به نام شهید جواد سعیدی، کوچه اسلامی در خیابان آزادی به نام شهیده معصومه شهریاری فر، کوچه افتخاری در خیابان کمیل به نام شهید علیرضا صمدی، کوچه فرشته در خیابان آذربایجان به نام شهید داوود عیوضی خامنه و کوچه معین در محدوده خیابان جیحون به نام شهید حسین یاوریاد نامگذاری شد.

همچنین در منطقه ۱۱ کوچه قهرمان در خیابان امام خمینی (ره) به نام شهید محمدمهدی میرزایی، کوچه بی نظیر در خیابان کارگر جنوبی به نام شهید مهدی صارم پور و خیابان تهرانی یکم در منطقه ۱۲ و در خیابان ۱۷ شهریور به نام شهید حامد اصفهانی تغییر کرد.