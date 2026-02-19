۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۰۴

برنامه‌ریزی همگرایی منطقه‌ای، دوستی ملت‌ها و پیوند فرهنگی در عباس‌آباد

طرح همگرایی منطقه‌ای با همکاری منطقه عباس‌آباد، دبیرخانه اکو و وزارت خارجه برای تقویت دوستی ملت‌ها و پیوند فرهنگی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه و فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ اسد مجیدخان دبیرکل سازمان اکو در این بازدید پیشنهاد داد: با برگزاری نشست‌ها و جلسات متعدد، پیشنهادات درباره برگزاری رویدادها در این بوستان را بررسی کنیم تا به جمع‌بندی برسیم.

سفیر محمد حسن رئیس موسسه فرهنگی اکو نیز تاکید کرد بوستان اکو در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد فضای خوبی برای برگزاری فستیوال اکو است.

گشتاسب مظفری مشاور مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در امور بین‌الملل نیز پیشنهاد داد: کشورهای عضو اکو می‌توانند نمادی در بوستان اکو داشته باشند و ما می‌توانیم این فضا را در اختیار آنان قرار دهیم تا یک المان یا نمادی از کشور خود را طراحی کنند تا طی یک مراسم ویژه در بوستان اکو جانمایی شود. امسال نیز مانند سال‌های گذشته آماده هستیم تا مراسم روز درختکاری در این بوستان با حضور کشورهای عضو اکو برگزار کنیم.

در جلسه‌ای که در دیدار با مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، صورت گرفت، مقرر شد با همفکری منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد و کمک دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) همچنین همکاری وزارت امور خارجه، طرحی جهت همگرایی منطقه‌ای، دوستی ملت‌ها و پیوند فرهنگی در بوستان اکو آماده شود تا طرح مورد نظر طی ضیافتی با حضور کشورهای عضو اکو (ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان) بررسی و اجرایی شود.

محدثه رمضانعلی

