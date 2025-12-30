به گزارش خبرنگار مهر، محمود قدرتی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی عملکرد ستاد اربعین استان به میزبانی استانداری سمنان از برگزاری مراسم اربعین سال جاری به صورت مطلوب قدردانی کرد و اظهار داشت: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی منسجم، راهبری استاندار و همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و خادمان اربعین حاصل شده است.

وی از برگزاری ۱۰ جلسه ستاد اربعین خبر داد و افزود: چهار همایش استانی با حضور مدیران مواکب استان و کمیته‌های ذیل ستاد اربعین و بیش از ۴۰ جلسه ستادهای شهرستانی اربعین از دیگر برنامه‌های این ستاد بوده است.

دبیر ستاد اربعین استان سمنان از استقرار ۱۱ موکب در مسیر نجف به کربلا خبر داد و اظهار داشت: در بخش اجرایی، برنامه‌ریزی برای اعزام و خدمات دهی ۳۷ موکب استان در کشور عراق و مرز مهران انجام شد.

قدرتی تصریح کرد: در مجموع ۳۷ موکب شامل ۳۳ موکب در کشور عراق، سه موکب در مرز مهران و یک موکب در شهر سمنان به‌صورت جهادی در حوزه‌های اسکان، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، فرهنگی و سایر خدمات مورد نیاز را ارائه کردند.

وی از فراهم سازی زمینه حضور ایمن زائران در این مراسم معنوی خبر داد و افزود: اعزام حدود ۵۰ هزار نفر از زائران استان سمنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی مدیریت و پشتیبانی شد.