مواکب اربعین باید با مجوز و در چارچوب قانون فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح چهارشنبه در نشست ستاد اربعین شهرستان با تأکید بر ضرورت هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق در برگزاری مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی اقدامات و تقسیم وظایف در این حوزه بر اساس دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های وزارت کشور انجام می‌شود و دستگاه‌ها و مواکب باید در چارچوب ضوابط تعیین‌شده فعالیت کنند.

سجادی با قدردانی از تلاش مواکب و خادمان اربعین در سال‌های گذشته افزود: امیدواریم امسال نیز با بهره‌گیری از این ظرفیت ارزشمند، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین باشیم.

وی با اشاره به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خدماتی اربعین خاطرنشان کرد: نحوه خدمت‌رسانی به زائران، تصویری ماندگار از مدیریت و مردم شهرستان بر جای می‌گذارد.

فرماندار سنندج با تأکید بر لزوم ساماندهی و جانمایی مناسب مواکب تصریح کرد: استقرار هر موکب باید با هماهنگی کامل و اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و شورای تأمین انجام شود و فعالیت خارج از ضوابط جمع‌آوری خواهد شد.

سجادی همچنین بررسی موضوعات امنیت، ترافیک، زیرساخت‌ها و خدماتی همچون آب و برق پیش از استقرار مواکب را ضروری دانست و افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز همچون سال‌های گذشته در کنار ستاد اربعین خواهند بود.

وی بیمه خادمان و رعایت الزامات مالی را از موارد مهم دانست و از کمیته‌های ستاد اربعین خواست گزارش اقدامات و مشکلات را به‌صورت منظم ارائه کنند تا زمینه برگزاری منظم و باشکوه مراسم اربعین در سنندج فراهم شود.