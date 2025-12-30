به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه نهم دی در حاشیه برگزاری مراسم رونمایی از پروژه موسیقایی «ایرانمرد» به برخی از پرسشهای خبرنگاران درباره حواشی این روزهای عرصه فرهنگ و هنر پاسخ داد.
وی درپاسخ به پرسشی مبنی بر دلخوریهای شهرام ناظری خواننده موسیقی ایرانی و برخی از اظهاراتش درباره مولوی که با واکنشهایی هم مواجه شده، بیان کرد: استاد ناظری از مفاخر موثر و ارزنده موسیقی ایرانی است که طی سالهای گذشته فعالیتهای ارزشمندی را در عرصه موسیقی انجام دادهاند و ما هم در خدمت این هنرمند بزرگوار هستیم. اما مشخص است که ایشان واقعاً از فضایی که در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد دلخور است؛ فضایی که نتوانست دل او را به دست بیاورد. او یکی از چهرههای مؤثر در ایران بوده و هست و ما نیز در خدمت ایشان هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اینکه ترکیه برای مولانا تلاش میکند، مایه افتخار است. مولانا در نهایت شاعری انسانی و جهانی و برخاسته از ایران است. لذا تمام تلاشهایی که جهانیان برای مولانا انجام میدهند، به نوعی قدرشناسی از انسان است. ما نیز تلاشهایی را که ترکیه و دیگر کشورها برای مولانا انجام میدهند، طبیعتاً شایسته ستایش میدانیم. آقای شهرام ناظری هم نیز ناظر به همین بخش صحبت کردهاند اما علیالقاعده نیز باید اینگونه تفسیر شود؛ اینکه ما تلاش کشورها برای مولانا را ارج مینهیم، اما در عین حال، خود ما بیش از همه باید به این موضوع توجه داشته باشیم و قدردان بزرگان و مفاخری چون مولوی باشیم.
صالحی درباره تعیین تکلیف وضعیت معاونت امور هنری تصریح کرد: مراحل این موضوع طی شده و امیدوارم معرفیها پیش از آغاز جشنوارهها به اتمام برسد.
وی در جواب به سوال دیگری مبنی بر گرانی روز افزون قیمت بلیت کنسرتها و نحوه ورود دولت به نظارت بیشتر در این حوزه برای ثبات قیمتها توضیح داد: ما (دولت) در برنامه هفتم توسعه از مداخله در فضای قیمتگذاری منع شدهایم مگر جایی که بخواهد از مقررات ویژه استفاده کنند و موضوع به ستاد تنظیم بازار بیاید. اما نکتهای که ما در مذاکرات خودمان با دستاندرکاران موسیقی بر آن تاکید داریم این است که موسیقی هرچقدر بتواند در فضای عمومی ظهور و بروز بیشتری داشته باشد، ماندگاری بیشتری خواهد داشت. موسیقی هنر اشراف نیست؛ اگر به مرور زمان فقط طبقه خاصی سراغ کنسرت بروند حتی در اقتصاد موسیقی هم تاثیر منفی میگذارد. ما شرایط و مشکلات و هزینهها را درک میکنیم اما این نگاه مهم است که مخاطب عموم را از دست ندهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبتهای خود گفت: توصیه و تأکید همیشگی ما این بوده و هست که موسیقی هرچه بیشتر در بدنه اجتماعی نفوذ پیدا کند؛ چراکه موسیقی هنری اشرافی نیست و مخاطب آن نیز صرفاً اشراف نیستند. اگر بهمرور زمان موسیقی تنها محدود به یک طبقه خاص شود، این مسئله حتی بر اقتصاد موسیقی نیز اثر منفی خواهد گذاشت. باید تلاش کنیم موسیقی ما توسط جمعیت بیشتری شنیده شود و مخاطبان بیشتری با آن آشنا شوند. از این منظر، این موضوع را درک میکنیم و این نگاه، نگاهی مهم است که نباید از دست برود. لذا هنرمندان عزیز نیز باید به این مسئله توجه داشته باشند.
صالحی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر نحوه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما در حوزه صوت و تصویر هم گفت: در دولت سیزدهم بهصورت جدی توافقنامهای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما منعقد شد که مسیر بررسی آن از شورای عالی انقلاب فرهنگی عبور کرد. بخشی از این مصوبه، نیازمند تدوین یک دستورالعمل اجرایی بود و آنچه امروز مطرح میشود، در واقع ادامه همان مصوبه و در امتداد همان توافقنامه است. حوزه صوت و تصویر حوزهای نیست که بتوان آن را تفکیک یا بخشبندی کرد. این حوزه، یک مجموعه یکپارچه است و افزون بر این مسئله، اشکالات و چالشهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
وی در پایان با اشاره به رویکرد جدید ستاد برگزاری جشنواره موسیقی فجر در مدت زمان برگزاری این رویداد توضیح داد: نکات مختلفی درباره جشنواره موسیقی فجر امسال مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نکات مهم، افزایش بازه زمانی برگزاری جشنواره است؛ بهگونهای که جشنواره موسیقی فجر از ابتدای بهمن تا پایان این ماه امتداد داشته باشد. این رویکرد، خود فرصتی تازه ایجاد میکند تا آثار موسیقایی با مجال بیشتری عرضه شوند و امکان دیدهشدن و شنیدهشدن موسیقی به شکل مؤثرتری فراهم شود.
