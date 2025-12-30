  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۹

ذخیره ۲۵ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری شهرستان بستک

بستک- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک از افزایش حجم آبگیری سازه‌های آبخیزداری این شهرستان به حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد احمدپور با بیان اینکه پراکنش مناسب بارش‌ها موجب فعال شدن مجدد بندهای خاکی، سنگی‌ملاتی، سامانه‌های پخش سیلاب و آبگیرهای باران شده است، گفت: این سازه‌ها نقش مؤثری در کنترل سیلاب، کاهش خسارات و تغذیه منابع آب زیرزمینی ایفا کرده‌اند.

وی افزود: استحصال این حجم رواناب، علاوه بر کاهش دبی اوج سیلاب و مهار جریان‌های مخرب، زمینه نفوذ آب به آبخوان‌ها و افزایش پایداری چاه‌های آب شرب و کشاورزی را فراهم کرده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک با تأکید بر اهمیت سازه‌های بالادست شهرها و منابع تأمین آب تصریح کرد: احداث این سازه‌ها موجب کاهش خطر سیلاب شهری و افزایش امنیت منابع آبی شده است.

احمدپور در پایان خاطرنشان کرد: تداوم اجرای طرح‌های آبخیزداری با رویکرد علمی، از مؤثرترین راهکارها برای تبدیل تهدید سیلاب به فرصت و افزایش تاب‌آوری سرزمین است و نیازمند حمایت و تأمین اعتبارات پایدار می‌باشد.

