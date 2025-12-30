به گزارش خبرگزاری مهر، حامد احمدپور با بیان اینکه پراکنش مناسب بارشها موجب فعال شدن مجدد بندهای خاکی، سنگیملاتی، سامانههای پخش سیلاب و آبگیرهای باران شده است، گفت: این سازهها نقش مؤثری در کنترل سیلاب، کاهش خسارات و تغذیه منابع آب زیرزمینی ایفا کردهاند.
وی افزود: استحصال این حجم رواناب، علاوه بر کاهش دبی اوج سیلاب و مهار جریانهای مخرب، زمینه نفوذ آب به آبخوانها و افزایش پایداری چاههای آب شرب و کشاورزی را فراهم کرده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بستک با تأکید بر اهمیت سازههای بالادست شهرها و منابع تأمین آب تصریح کرد: احداث این سازهها موجب کاهش خطر سیلاب شهری و افزایش امنیت منابع آبی شده است.
احمدپور در پایان خاطرنشان کرد: تداوم اجرای طرحهای آبخیزداری با رویکرد علمی، از مؤثرترین راهکارها برای تبدیل تهدید سیلاب به فرصت و افزایش تابآوری سرزمین است و نیازمند حمایت و تأمین اعتبارات پایدار میباشد.
