  1. جامعه
  2. شهری
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

فردا تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار باز است

فردا تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار باز است

باجود تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران فعال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به رغم اعلام تعطیلی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه به دلیل برودت هوا، روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد: تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران به صورت تمام وقت فعال است.
بر اساس این اطلاعیه فردا چهارشنبه و همچنین روز ۵ شنبه ۱۱ دی ماه تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت تمام وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ساعت ۱۴.۳۰ بعدازظهر تا ۱۹. ۳۰ فعال هستند.

همچنین در روز جمعه ۱۲ دی ماه و روز شنبه ۱۳ دی ماه همزمان با سالروز ولادت امام علی (ع) تمامی میادین و بازارهای میوه و تره بار به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعال خواهند بود.

شهروندان می‌توانند جهت سهولت در انجام خرید روزانه خود با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد اقدام به سفارش و دریافت محصولات مایحتاج در مقابل درب منزل کنند.

کد خبر 6707520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها