به گزارش خبرنگار مهر، علی بیرانوند ظهر امروز سهشنبه در جلسه بررسی نحوه بیخطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در اهواز که با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی و نظارتی برگزار شد، با اشاره به اهمیت صیانت از سلامت عمومی و حفظ محیط زیست اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و جدی دادستانی، مرکز تخصصی بیخطرسازی و دفن پسماندهای پزشکی در اهواز راهاندازی شده و زیرساخت لازم برای مدیریت اصولی پسماندهای عفونی فراهم آمده است.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمامی مراکز پزشکی کوچک، درمانگاهها، مطبها و سایر واحدهای ارائهدهنده خدمات سلامت مکلفاند قرارداد رسمی با این مرکز منعقد کنند تا فرآیند جمعآوری، حمل، بیخطرسازی و دفن پسماندهای عفونی بهصورت استاندارد و مطابق ضوابط بهداشتی و زیستمحیطی انجام شود.
معاون دادستان مرکز استان خوزستان تصریح کرد: با توجه به اطلاعرسانیهای انجامشده از سوی سازمان نظام پزشکی اهواز، ادارهکل حفاظت محیط زیست و معاونت بهداشت، هشدارهای لازم به مراکز پزشکی ابلاغ شده و عدم همکاری با مرکز دفع پسماندهای پزشکی، تخلف محسوب شده و پیگیری قضائی در پی خواهد داشت.
بیرانوند بیان کرد: دفع غیراصولی پسماندهای پزشکی تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، محیط زیست و امنیت زیستی جامعه است و دستگاه قضائی در راستای انجام وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه با هرگونه ترک فعل یا تخلف در این زمینه برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد کرد.
در ادامه این نشست، حاضران با ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای تخصصی، بر ضرورت تعامل بینبخشی، هماهنگی دستگاههای مسئول و نظارت مستمر برای اجرای دقیق ضوابط جمعآوری و بیخطرسازی پسماندهای پزشکی تأکید کردند.
نظر شما