مراسم بزرگداشت ۹ دی در برازجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) ظهر سه شنبه در صحن مصلی جمعه برازجان با حضور پرشور مردم انقلابی، خانواده‌های معظم شهدا، امام جمعه دشتستان، نیروهای نظامی و انتظامی و جمعی از مسؤولین شهرستان دشتستان برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام جعفری زاده مسؤول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه مالک اشتر بوشهر به ایراد سخنرانی پرداخت.

در پایان مراسم، حاضران شعارهای انقلابی به حمایت از مقام معظم رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بیزاری از فتنه‌گران داخلی و خارجی سر دادند.