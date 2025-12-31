  1. استانها
  2. تهران
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

دورهمی فرزندان شهدای مدافع حرم در آستان شیخ صدوق برگزار می شود

دورهمی فرزندان شهدای مدافع حرم در آستان شیخ صدوق برگزار می شود

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و امور فرهنگی آستان مقدس حضرت شیخ صدوق، از برگزاری مراسم دورهمی فرزندان شهدای مدافع حرم همزمان با جشن میلاد امیرالمومنین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی کنگرلو، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری مراسم دورهمی فرزندان شهدای مدافع حرم همزمان با جشن میلاد امیرالمومنین علی علیه‌السلام و ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.

کنگرلو با اشاره به اینکه این برنامه هر ساله با مشارکت شهرداری منطقه ۲۰، اداره تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری برگزار می‌شود، گفت: هدف از این دورهمی، آشنایی کودکان و نوجوانان با مکتب حاج قاسم شامل اخلاص، فداکاری، مهربانی، ولایت‌مداری و مقاومت است.

وی افزود: نشست روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه از ساعت ۱۸ آغاز می‌شود و برنامه‌هایی از جمله اجرای هنری توسط حامد مدرسی و احسان مهدی، تجلیل از فرزندان شهدای مدافع حرم و فتح ۱۲ روزه و اجرای سرود توسط گروه‌های نجب الثاقب و صاحب الامراز برگزار خواهد شد.

کد خبر 6708747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها