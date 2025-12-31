دورهمی فرزندان شهدای مدافع حرم در آستان شیخ صدوق برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی کنگرلو، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از برگزاری مراسم دورهمی فرزندان شهدای مدافع حرم همزمان با جشن میلاد امیرالمومنین علی علیهالسلام و ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبر داد.
کنگرلو با اشاره به اینکه این برنامه هر ساله با مشارکت شهرداری منطقه ۲۰، اداره تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری برگزار میشود، گفت: هدف از این دورهمی، آشنایی کودکان و نوجوانان با مکتب حاج قاسم شامل اخلاص، فداکاری، مهربانی، ولایتمداری و مقاومت است.
وی افزود: نشست روز پنجشنبه ۱۱ دی ماه از ساعت ۱۸ آغاز میشود و برنامههایی از جمله اجرای هنری توسط حامد مدرسی و احسان مهدی، تجلیل از فرزندان شهدای مدافع حرم و فتح ۱۲ روزه و اجرای سرود توسط گروههای نجب الثاقب و صاحب الامراز برگزار خواهد شد.
