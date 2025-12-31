اجرای ۷۵ برنامه در هفته مقاومت در شهرستان گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود نوری ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت حماسه یومالله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، گفت: این روز تاریخی نماد روشنگری، هوشیاری و بصیرت ملت ایران در برابر فتنهها و توطئههای نظام سلطه است.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته مقاومت، افزود: هفته مقاومت از یازدهم تا هفدهم دیماه برگزار و شعار محوری آن در سال جاری ایرانمرد است که برگرفته از شخصیت، مکتب و راه سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج گچساران با اشاره به ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی افزود: حاج قاسم فقط یک فرمانده نظامی نبود، بلکه نماد اخلاص، شجاعت، عقلانیت انقلابی و ولایتمداری بود.
وی بیان کرد: مکتب حاج قاسم امروز به یک گفتمان جهانی در مقابله با استکبار و صهیونیسم تبدیلشده و جبهه مقاومت با الهام از این مکتب، توانسته معادلات دشمن را در منطقه تغییر دهد.
سرهنگ نوری پور با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا تصریح کرد: آنچه امروز در جهان و بهویژه در منطقه شاهد آن هستیم، نتیجه مستقیم خوی وحشیگری و سیاستهای جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکای جنایتکار است.
وی اظهار کرد: امروز رسانهها در خط مقدم جهاد تبیین قرار دارند و نقش مهمی در ترویج فرهنگ مقاومت، تبیین مکتب حاج قاسم، امیدآفرینی در جامعه و مقابله با عملیات روانی دشمن ایفا میکنند.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج گچساران با اشاره به جنگ شناختی دشمن گفت: دشمن امروز امیدی به جنگ نظامی ندارد، اما با تمام توان در حوزه روایتها، باورها و ذهن نوجوانان و جوانان سرمایهگذاری کرده است.
وی در ادامه این نشست، به تشریح برنامههای ویژه هفته مقاومت در گچساران پرداخت و اظهار کرد: به مناسبت هفته مقاومت، ۷۵ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، خدماتی و تبیینی در سطح شهرستان پیشبینیشده است.
سرهنگ نوری پور فضاسازی و تبلیغات محیطی گسترده در سطح شهرستان، تولید و انتشار محتوای رسانهای در فضای مجازی، برگزاری مراسمهای بزرگداشت شهدای مقاومت، تجمع دختران و پسران حاج قاسم، برپایی نمایشگاه عکس با محوریت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین شهید گمنام در روستای تلخاب شیرین را از جمله برنامههای دهه مقاومت در این شهرستان برشمرد.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقات ورزشی، یادواره شهید سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت، دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، افتتاح نیروگاه پنل خورشیدی یک مگاواتی، همایش بزرگ «پایکار مردم»، اهدای ۱۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان، عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، اهدای خون به نیت حاج قاسم و برگزاری نشستهای تبیینی، روشنگری و بصیرتی از دیگر برنامههای شاخص این هفته است.
جانشین ناحیه مقاومت بسیج گچساران بیان کرد: میزبانی مسابقات فوتسال ردههای سپاه فتح استان، توزیع بستههای معیشتی، اجرای سرودهای حماسی، همایش پیادهروی به یاد شهدای مقاومت، اکران فیلمهای ارزشی، همایش کوهپیمایی به یاد شهدای جبهه مقاومت، برپایی ایستگاه سلامت و خدمت در نماز جمعه و ارائه مشاوره رایگان خانواده نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: تجدید میثاق معتکفین با شهدای مقاومت، برپایی میز خدمت در طول هفته مقاومت، اجرای سرودهای پاتوقی، توزیع اقلام تنظیم بازار، برگزاری مسابقات فرهنگی، اردوی جهادی یکروزه، مسابقات کتابخوانی و برگزاری شبشعر با عنوان «ایرانمرد» از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
سرهنگ نوری پور اضافه کرد: با کار فرهنگی عمیق، فعالیت رسانهای هوشمندانه و تقویت باورهای دینی و انقلابی، میتوان جامعه را در برابر آسیبها و توطئههای دشمن مصون ساخت و مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور را باقدرت ادامه داد.
نظر شما