سرهنگ عبادی: محور کیاسر به دلیل بارش شدید برف مسدود شد

سرهنگ هادی عبادی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: محور کیاسر به دلیل بارش سنگین برف، کولاک شدید و کاهش قابل توجه دید افقی و با هدف مدیریت ترافیک و حفظ ایمنی کاربران جادهای، تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
وی افزود: این تصمیم بنا به درخواست ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان مازندران و پس از هماهنگی با فرمانده انتظامی استان و پلیس راه کشور اتخاذ شده است.
رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه تردد خودروها از مسیر جایگزین محور سوادکوه امکانپذیر است، از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل قوانین و توصیههای پلیس راه، از انجام سفرهای غیرضروری بهویژه در محورهای کوهستانی استان خودداری کنند.
