شهاب زاهدی و یاران در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه جوهور دارالتعظیم مالزی در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی قرار گرفته و روز جمعه این فرصت را دارد تا نام خود را در کتاب رکوردهای فوتبال جهان ثبت کند.

جوهور دارالتعظیم در دیدار افتتاحیه فصل جدید سوپرلیگ مالزی و جام خیریه باید به مصاف کوچینگ سیتی برود؛ مسابقه‌ای که در صورت کسب نتیجه مناسب می‌تواند یک اتفاق تاریخی برای این باشگاه رقم بزند.

جوهور دارالتعظیم فصل گذشته با رسیدن به ۱۰۸ بازی متوالی بدون شکست در لیگ، رکورد موجود را برابر کرد و حالا در نخستین مسابقه فصل جدید به دنبال عبور از این رکورد و ثبت یک رکورد جدید است.

این باشگاه با انتشار پیامی از هواداران خود خواسته است روز جمعه با حضور در ورزشگاه سلطان ابراهیم، در این مسابقه تاریخی کنار تیم باشند؛ دیداری که می‌تواند آغاز یک رکوردشکنی بزرگ برای نماینده فوتبال مالزی باشد.

جوهور دارالتعظیم امیدوار است با ادامه روند شکست‌ناپذیری خود، از رکورد ۱۰۸ بازی عبور کند و به تنهایی صاحب رکورد جدیدی در فوتبال جهان شود.

لازم به ذکر است جوهور دارالتعظیم در پایان فصل گذشته به رکورد ۱۰۸ بازی متوالی بدون شکست در لیگ رسید؛ این روند از آوریل ۲۰۲۱ آغاز شده و در چند فصل ادامه داشته است. آنها در فصل ۲۰۲۵-۲۶ هم بدون شکست قهرمان شدند و با پیروزی ۱۴ بر یک مقابل کلانتان در آخرین بازی فصل، به عدد ۱۰۸ رسیدند.

شهاب زاهدی مهاجم ایرانی و سابق پرسپولیس در تیم جوهور دارالتعظیم بازی می کند.