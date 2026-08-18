به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، ظهر سهشنبه در نشست شورای اداری شهرستان محلات که در مسجدالقائم برگزار شد، ضمن یادآوری حوادث اخیر، با اشاره به شهادت ۱۲ نفر از شهروندان محلاتی در جریان جنگ رمضان، از جمله شهید وفایی و اعضای خانواده مکرم ایشان یاد و قدردانی کرد.
وی با اشاره به ایام معنوی پیشرو، از جمله ایام چهلم شهادت رهبر شهید و سایر شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: کشور در آستانه مناسبتهای بزرگ مذهبی از جمله ربیعالمولود، ولادت پیامبر اکرم(ص)، ولادت امام صادق(ع)، هفته وحدت، سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با بازخوانی حوادث هجرت پیامبر اکرم(ص)، بر نقش برجسته امیرالمؤمنین(ع) تأکید کرد و گفت: در شب هجرت، حضرت علی(ع) با قرار دادن جان خود در طبق اخلاص و خوابیدن در بستر پیامبر(ص)، الگویی ماندگار از فداکاری برای تمامی مؤمنان و مجاهدان در مسیر حق ارائه داد.
وی افزود: ملت ایران امروز نیز با الگوگیری از مقاومت و ایستادگی حضرت علی(ع)، در برابر تمامی تهدیدها و فشارهای دشمن، عقبنشینی نخواهد کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، همچنین با اشاره به سرمایه اجتماعی کشور، حضور فعال مردم در صحنههای مختلف از جمله شهرهای محلات، اراک و سایر نقاط استان را نعمتی بزرگ دانست و از تمامی مسئولان، از جمله فرماندار، سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی که در راستای خدمت به مردم و رسیدگی به آسیبدیدگان جنگ تلاش کردهاند، قدردانی کرد.
تحولات بزرگ انقلاب اسلامی
آیتالله دری نجفآبادی شکلگیری حوزه علمیه قم را یکی از دستاوردهای سترگ انقلاب اسلامی دانست و گفت: شکلگیری حوزهای که با تلاش مرحوم آیتالله عبدالکریم حائری از اراک در قم پایه گذاری شد و امروز به پایگاهی برای عزت اسلام، دفاع از قرآن و حمایت از مظلومان و مسجدالاقصی تبدیل شده است، تصویری از عظمت این انقلاب است.
وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی حاصل قیام الله و حرکت مردم در مسیر الهی است و امام خمینی(ره) با تکیه بر ایمان، زمینهساز تحولات عظیم در کشور و جهان اسلام شد که این مسیر با هدایت رهبر معظم انقلاب نیز با قدرت ادامه یافته است.
هوشیاری در برابر بدعهدیهای دشمن
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با یادآوری روند تاریخی انتخاب رهبری نظام در شرایط سخت و تحت بمباران شهرها توسط دشمن، بر اهمیت پیروی از رهنمودهای ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: مواضع قاطع رهبری در برابر زیادهخواهیهای دشمن نشان داد که جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی تسلیم نخواهد شد.
وی با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران از بدعهدیهای آمریکا، هشدار داد: آمریکاییها بارها نشان دادهاند که به تعهدات خود پایبند نیستند؛ دشمن یک روز از مذاکره سخن میگوید و روز دیگر به حمله و تهدید متوسل میشود از این رو ملت باید در بالاترین سطح هوشیاری و آمادگی قرار داشته باشد.
چهار محور اساسی برای عبور از بحران
آیتالله دری نجفآبادی گفت: یاد امام و شهدا، وحدت کلمه و انسجام ملی، حمایت از نیروهای مسلح شجاع و توجه به اقتصاد مقاومتی از جمله چهار محور راهبردی کشور در شرایط کنونی عنوان کرد که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی تأکید کرد: اهداف استکبار شامل تجزیه کشور، نابودی انقلاب اسلامی، سلطه بر تنگه هرمز و از بین بردن نظام جمهوری اسلامی بوده است، اما جمهوری اسلامی با شجاعت سپاه، ارتش و پشتیبانی بیدریغ مردم، این اهداف پلید را به گورستان سپرد.
وی با استناد به شعار «هَیْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّة»، عملکرد قوای نظامی و ملت را نشانهای از غیرت ایرانی دانست که در برابر یزیدیان هرگز سر خم نمیکند.
ضرورت همت بلند در توسعه محلات
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با اشاره به ظرفیتهای بالقوه اقتصادی استان مرکزی و بهویژه شهرستان محلات گفت: بهرهبرداری از این ظرفیتها مستلزم همت بلند مسئولان و مردم است که باید مورد توجه ویژه باشد.
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