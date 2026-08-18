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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

نجات نوجوان ۱۴ ساله از توده حجیم شکمی با جراحی پیچیده در مشهد

نجات نوجوان ۱۴ ساله از توده حجیم شکمی با جراحی پیچیده در مشهد

مشهد- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از انجام موفق یک جراحی پیچیده برای خارج کردن توده‌ای حجیم از شکم نوجوان ۱۴ ساله در بیمارستان امید مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان حسن‌زاده حداد از انجام موفق یک جراحی پیچیده برای خارج کردن توده‌ای حجیم از شکم نوجوان ۱۴ ساله در بیمارستان امید مشهد خبر داد و اظهار کرد: این توده با گسترش در ناحیه روده و مزانتر، موجب جابه‌جایی روده‌ها و فشار بر معده شده بود که با انجام جراحی تخصصی و حفظ عروق و ساختارهای حیاتی، به‌طور کامل از شکم بیمار خارج شد.

متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان، اظهار کرد: این نوجوان از حدود یک سال پیش با علائمی از جمله کاهش وزن، دردهای شکمی، تهوع، استفراغ و به‌تدریج علائم انسداد روده مواجه شده بود که پس از انجام بررسی‌های تشخیصی، وجود یک توده بسیار حجیم در داخل شکم وی شناسایی شد.

وی افزود: بررسی‌های تکمیلی نشان داد که توده منشأ لنفاوی داشته و در ناحیه روده و مزانتر گسترش یافته است؛ همچنین به دلیل حجم قابل توجه توده و مجاورت آن با عروق اصلی شکم، انجام عمل جراحی از پیچیدگی و حساسیت بالایی برخوردار بود.

حسن زاده ادامه داد: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری تیم جراحی سرطان بیمارستان امید، توده با دقت کامل از شکم بیمار خارج شد و در جریان جراحی، عروق اصلی و ساختارهای حیاتی بدون آسیب حفظ شدند.

متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان با اشاره به پیش‌بینی عوارض احتمالی این نوع جراحی‌ها گفت: یکی از نگرانی‌ها در چنین اعمالی، احتمال نشت مایع لنفی است که با توجه به این موضوع، تمهیدات لازم در حین جراحی برای پیشگیری و مدیریت این عارضه در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیمار پس از عمل دوره بهبودی مطلوبی داشت و دچار عارضه خاصی نشد و با حال عمومی خوب از بیمارستان ترخیص شد.

حسن زاده اظهار کرد: در پیگیری‌های انجام‌شده حدود یک‌ونیم تا دو ماه پس از جراحی نیز، وضعیت عمومی بیمار مطلوب بود و روند مناسبی در بهبودی و وزن‌گیری وی مشاهده شد.

متخصص جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان با قدردانی از همکاری تیم درمانی بیمارستان امید مشهد افزود: این عمل پیچیده با همراهی تیم جراحی سرطان بیمارستان امید و همکاری دکتر محسن نجم‌الدین، دکتر داریوش حمیدی و دیگر اعضای تیم درمان با موفقیت انجام شد.

وی تأکید کرد: موفقیت در انجام چنین جراحی‌های پیچیده‌ای، حاصل همکاری تیمی و بهره‌گیری از توان علمی و تخصصی متخصصان است و نشان‌دهنده ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران، حتی در موارد پیچیده و کم‌شیوع است.

کد مطلب 6920465

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